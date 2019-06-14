Голова НКРЕКП пообіцяла профспілкам переглянути тарифи на розподіл газу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо процес перегляду тарифів затягнеться, профспілки обіцяють влаштувати всеукраїнську акцію протесту

13 червня відбулася зустріч Профспілок газових господарств України з головою НКРЕКП Оксаною Кривенко, на якій обговорювався перегляд тарифів для газорозподільних компаній. Під час зустрічі Оксана Кривенко пообіцяла, що до кінця червня комісія перегляне збиткові тарифи на розподіл газу. Про це повідомив голова Профспілкового комітету газових господарств України Сергій Копанічук.

Причиною зустрічі профспілок газовиків та голови держрегулятора стала критична ситуація у сфері газорозподілу. Четвертий рік постіль НКРЕКП не переглядає тарифи для операторів ГРМ, що призвело до накопичення ними мільярдних збитків і боргів. Зарплата у працівників газорозподільних компаній вдвічі нижча від середньої по промисловості в Україні. Через це підприємства вже втратили третину кваліфікованих працівників та відчувають величезний кадровий голод.

«Якщо до 20 червня Регулятор не розпочне переглядати тарифи для операторів ГРМ, то профспілки будуть змушені розпочати всеукраїнську акцію протесту», - заявив після зустрічі Сергій Копанічук.

Він наголосив, що оператори ГРМ, в черговий раз, надали в НКРЕКП повний пакет документів для прийняття економічно-обґрунтованих тарифів. Регулятор повинен передбачити для працівників газових компаній зарплату, що відповідає середній зарплаті по промисловості. На сьогодні в Україні вона вже досягла 10 тис. грн. Окрім того, в нових тарифах нарешті повинні бути враховані кошти на встановлення у побутових споживачів індивідуальних газових лічильників, як цього вимагає Закон України «Про забезпечення комерційного обліку газу». В новому тарифі Регулятор повинен враховувати достатнє фінансування для ремонту та модернізації мереж, щоб оператори ГРМ могли виконати весь комплекс робіт для забезпечення безаварійної і безперебійної роботи газорозподільної системи.

У випадку, якщо НКРЕКП буде надалі затягувати процес перегляду тарифу для газорозподільних компаній, Сергій Копанічук запевнив в готовності всіх працівників галузі приєднатися до безстрокової акції протесту під стінами НКРЕКП