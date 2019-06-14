«Нафтогаз» змінив ціну для населення: тепер на 436 грн менше



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У червні ціна на газ складе 5553,89 грн за 1 тис. куб. м

НАК «Нафтогаз України», відповідно до урядової постанови №485, знизила ціну газу для населення та інших пільгових споживачів до 5553,89 грн за 1 тис. кубометрів (без урахування ПДВ, вартості доставки та націнки постачальника), або на 7,3% порівняно з травнем.

Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

«НАК «Нафтогаз України» розрахувала нову ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, що діятиме в червні, – у відповідності до постанови Кабінету міністрів України №485 від 5 червня 2019 року вона складе 5553,89 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, вартості доставки та націнки постачальника)», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, в червні ціна газу, за якою «Нафтогаз» продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшиться на 7,3%, або на 436,11 грн, порівняно з травнем.

Кінцева ціна газу для споживачів у Кіровоградській області з урахуванням ПДВ, вартості доставки та націнки постачальника в червні становитиме 7 755,87 грн.

Кінцева ціна в інших регіонах залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну, наголосили в НАК.

«Навесні цього року аналітична служба «Нафтогазу» надала висновки, що очікується зменшення цін на газ на європейському ринку – звідки ми імпортуємо газ та де маємо найбільших партнерів. Тоді ж ми запропонували уряду змінити підхід до формування цін на газ в Україні, перейти на ринкове ціноутворення. Було б просто несправедливо залишати регульовану ціну на тому ж рівні, коли ринкова ціна падає. Тому ми запропонували декілька варіантів, як це можна зробити коректно, – один з варіантів, прийнятих урядом, почне діяти в червні», – прокоментував голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

Як відомо, постанова Кабінету міністрів №485 передбачає, що НАК, визначаючи ціну газу для виконання покладених спеціальних обов'язків (ПСО), аналізує 4 показники – ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані МЕРТ щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі та ціну за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року - компанія обирає з них найнижчу. Найменшою виявилася ціна на Українській енергетичній біржі - вона й визначила ціну на червень.

«Новий механізм демонструє переваги конкурентного ринку. Ціна змінюється паралельно з ринковим паритетом, і, завдяки цьому, споживач отримує чесні умови», – підсумував Коболєв.

Він висловив надію, що уряд найближчим часом також погодиться з пропозицією «Нафтогазу» щодо повної відміни цінового регулювання.