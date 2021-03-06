МОЗ планує оштрафувати поставника вакцини Sinovac

Уряд має право штрафувати «Лекхім» в розмірі 0,1% від вартості вантажу за щоденну затрим

Компанія «Лекхім» зірвала терміни поставки препарату з Китаю

Міністерство охрони здоровʼя України планує вжити штрафні санкції до компанії-посередника «Лекхім» через зрив термінів доставки вакцин Sinovac з Китаю. Про це в коментарі агентству Reuters заявив заступник глави МОЗ Ігор Іващенко.

«Вони точно не дотримуються встановлених термінів. Будуть передбачені штрафи, зазначені в контракті», – сказав Іващенко. Він не уточнив, якими будуть фінансові штрафи, але за даними Reuters, уряд має право штрафувати «Лекхім» в розмірі 0,1% від вартості вантажу за щоденну затримку.

«Лекхім» відмовився від коментарів, але на цьому тижні заявив, що перша партія вакцини проти Covid-19 буде поставлена 15 березня. Також Іващенко розповів, що рішення про затвердження Sinovac ляже на Державне агентство з питань медичних закупівель України.

Як повідомлялося, фармацевтична група компаній «Лекхім», яка є українським постачальником вакцини проти Covid-19 від китайської компанії Sinovac Biotech, просила перенести дату першої поставки на квітень. Але Україна відхилила це прохання.

Як повідомляла раніше державна компанія «Медичні закупівлі України», поставка першої партії в 700 тис. доз вакцини мала згідно умов договору відбутись не пізніше 7 березня.