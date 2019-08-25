Україна засудила проведення виборів в Абхазії під контролем Росії



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Україна не визнає фейкові «вибори» в Абхазії

Україна не визнає фейкові «вибори» в Абхазії

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує проведення під контролем Російської Федерації так званих президентських виборів на окупованій території Абхазії (Грузія). Про повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

«Україна не визнає ці фейкові «вибори» та розглядає їх як чергову провокаційну спробу РФ легітимізувати проросійський сепаратистський режим окупованої грузинської території Абхазія. Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів та не визнає так званої незалежності окупованих Абхазії та Цхінвальського регіону/Південної Осетії», – заявив МЗС.

«МЗС України закликає РФ до поваги й неухильного виконання норм і принципів міжнародного права та перегляду рішення щодо визнання «незалежності» так званих Республіки Абхазія та Республіки Південна Осетія», - йдеться в повідомленні.