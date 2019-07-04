Україна зайняла 81 місце за швидкістю інтернету



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наші найближчі сусіди поляки зайняли 28 місце, росіяни - 54, а білоруси - 57

Україна втратила 23 позиції в рейтингу країн за швидкістю інтернету, і тепер займає 81 місце. Про це повідомляється в дослідженні компанії Cable.co.uk, передає УНН.

За даними аналітичної фірми, середня швидкість завантаження даних тут становить 7.72 Мбіт / сек. А час, що витрачається на завантаження 5 ГБ, що дорівнює 1:28:28.

Країнами з найвищими швидкостями в широкосмугових мережах було названо Тайвань, Сінгапур, Японію, Норвегію, Швецію, Данію, Люксембург.

США опинилися на 15 місці, а Канада на 25.

Наші найближчі сусіди поляки зайняли 28 місце, росіяни - 54, а білоруси - 57.

Зазначимо, в Європі створять перший в історії спільний «військовий інтернет».

Наприкінці червня представники уряду Німеччини та Нідерландів підписали угоду про створення першого в історії спільного військового інтернету. Угода була підписана в Брюсселі, де проходила зустріч міністрів оборони НАТО.

Назва нового голландсько-німецького військового інтернету - Tactical Edge Networking, скорочено - TEN.

Це - перший випадок, коли дві країни об'єднують свою військову мережу. Проект розглядається як тест, за результатами якого решта членів НАТО зроблять висновки щодо об'єднання своїх військових мереж один з одним в майбутньому.

План полягає в тому, щоб члени НАТО спільно використовували військові мережі, щоб нові та вдосконалені спільні стандарти могли бути розроблені і розгорнуті в усіх державах НАТО.

Штаб-квартира TEN буде розташована в німецькому Кобленці, а також в Амерсфорте, Нідерланди.

Для початку, TEN об'єднає зв'язку між наземними операціями німецької армії і тактичної комунікаційної програмою FOXTROT Міністерства оборони Нідерландів, що використовуэться голландськими військовими.

Війська, що діють в рамках мережі TEN, будуть використовувати ідентичні комп'ютери, радіоприймачі, планшети і телефони незалежно від країни походження.

Очікується, що розгортання TEN обійдеться обом країнам в мільйони євро на переоснащення десятків тисяч солдатів і транспортних засобів новим сумісним обладнанням.