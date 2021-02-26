Україна значно скоротила список країн «червоної зони»
Після повернення з країн «червоної» зони українці мають піти на самоізоляцію
У порівнянні з попереднім тижнем «червоний» список скоротився на 10 країн. Так, «зеленими» стали: Швейцарія, Грузія, Колумбія, Кіпр, Румунія, Болівія, Болгарія, Ботсвана, Малайзія, Російська Федерація.
При цьому «червоними» залишаються, зокрема, Чехія, Чорногорія, Естонія, Ізраїль, США, ОАЕ, Франція, Великобританія, Італія, Іспанія, Польща, Литва, Латвія, Словенія, Словаччина та інші.
«Зелений» список включає у себе 133 країни.
Якщо людина прибуває в Україну з країн «зеленої зони», то карантин проходити не потрібно. Якщо з «червоної зони» - потрібна двотижнева самоізоляція. Достроково з неї можна вийти, якщо ПЛР-тест покаже негативний результат. При цьому можна привезти тест з собою, але він має бути зроблено не раніше, ніж за дві доби до приїзду.
Нагадаємо, в Україні станом на 26 лютого дві області потрапили в «червону» зону карантину, ще вісім - у «помаранчеву».