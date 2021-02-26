Україна значно скоротила список країн «червоної зони»

Після повернення з країн «червоної» зони українці мають піти на самоізоляцію

Напередодні вихідних Україна оновила список країн «червоної» та «зеленої» зон. Так, «червоний» список скоротився до 61 країни. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я

У порівнянні з попереднім тижнем «червоний» список скоротився на 10 країн. Так, «зеленими» стали: Швейцарія, Грузія, Колумбія, Кіпр, Румунія, Болівія, Болгарія, Ботсвана, Малайзія, Російська Федерація.

При цьому «червоними» залишаються, зокрема, Чехія, Чорногорія, Естонія, Ізраїль, США, ОАЕ, Франція, Великобританія, Італія, Іспанія, Польща, Литва, Латвія, Словенія, Словаччина та інші.

«Зелений» список включає у себе 133 країни.

Якщо людина прибуває в Україну з країн «зеленої зони», то карантин проходити не потрібно. Якщо з «червоної зони» - потрібна двотижнева самоізоляція. Достроково з неї можна вийти, якщо ПЛР-тест покаже негативний результат. При цьому можна привезти тест з собою, але він має бути зроблено не раніше, ніж за дві доби до приїзду.

Нагадаємо, в Україні станом на 26 лютого дві області потрапили в «червону» зону карантину, ще вісім - у «помаранчеву».