Україна знову піднялася у світовому рейтингу паспортів



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Українці можуть відвідати без візи 132 країни: 91 без візи взагалі і 41 - з візою після прибуття в країну

Україна піднялася на 25-е місце у світовому рейтингу впливовості паспортів - Global Passport Power Rank. Про це свідчать дані на сайті рейтингу.

Зрештою, українці можуть відвідати без візи 132 країни: 91 без візи взагалі і 41 - з візою після прибуття в країну. У той же час віза буде потрібною українським громадянам для поїздки в 66 країн.

Таку позицію Україна поділяє ще з двома країнами - Мавританією і Парагваєм.

Для порівняння: Росія і Грузія перебувають на 37-му місці. Громадяни цих держав можуть без віз відвідувати 117 країн. Молдова зайняла 40-е місце (безвіз у 113 країнах), Білорусь опинилася на 54-му місці (безвіз у 80 країнах).

Нагадаємо, ще наприкінці 2018 року Україна займала 28-е місце в рейтингу впливовості паспортів. Тоді українці могли відвідати без візи 131 країну світу. З 14 квітня 2019 року Україна спростила візовий режим з Таїландом: тепер українці можуть проводити там без візи до 30 днів з туристичною метою.

Рейтинг Passport Index оцінює паспорти 193 країн, які входять до складу ООН, і офіційні документи шести територій: Ватикану, Косова, Гонконгу, Палестинської автономії, Тайваню і Макао.

Очолили рейтинг паспортів Об'єднані Арабські Емірати. Жителі цієї країни можуть їздити без візи в 170 країн світу. На другому місці: Люксембург, Фінляндія, Німеччина й Іспанія. Замикають рейтинг Афганістан, Ірак, Пакистан і Сирія.

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