У наступні п’ять років у кожному обласному центрі Україні може з’явитися аеропорт - Омелян



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Наразі прийнята транспортна стратегія, що передбачає 50 аеропортів України до 2030 року, - Омелян

Міністр зазначив, що наразі в Україні постійно функціонує 15 аеропортів

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що за останні три роки в Україні збільшилася кількість аеропортів утричі. Про це Омелян сказав на «Прямому» у ток-шоу «Ехо України».

Міністр зазначив, що наразі постійно функціонує 15 аеропортів.

«Завдяки тим діям, які ми зробили за останні три роки, ми маємо фактично збільшення аеропортів утричі, тобто, зараз постійно функціонує 15. І ми хочемо цю цифру довести до 25, щоб мінімум в кожному обласному центрі було одне летовище», - повідомив Омелян.

За його словами, це можна зробити у наступні 5 років.

«Наразі прийнята транспортна стратегія, що передбачає 50 аеропортів України до 2030 року. Це теж можливо», - стверджує Омелян.

Нагадаємо, що Омелян повідомив про початок будівництва цього року нового аеропорту на Дніпропетровщині, що пропускатиме до трьох мільйонів пасажирів на рік.

Як повідомлялося, пасажиропотік аеропорту «Львів» цьогоріч зріс вдвічі.

Раніше повідомлялося, що в Україні за січень-березень 2019 року в аеропортах пасажиропотік зріс на 21%.