Українці цього року оформили вже мільйон закордонних біометричних паспортів



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11 квітня було оформлено менше ніж 14 тис. закордонних паспортів по всій Україні; для порівняння, у пікові дні, коли був ажіотаж «безвізовий», оформлювалися до 30 тис.

Громадяни України з початку цього року оформили вже понад один мільйон закордонних біометричних паспортів. Про це повідомив начальник управління комунікацій та електронних сервісів Державної міграційної служби України Сергій Гунько, передає УНН.

«Закордонних - 1 млн 140 тис.», - відповів Гунько на запитання, скільки вже цього року було оформлено закордонних біометричних паспортів.

Також він зазначив, що, наприклад, напередодні, 11 квітня, було оформлено удвічі менше таких паспортів у порівнянні з піками у дні, коли був значний ажіотаж на біометрику для виїзду за кордон через «безвіз» з ЄС.

«11 квітня, вчора, оформлено менше ніж 14 тис. закордонних паспортів по всій Україні. Для порівняння, у пікові дні, коли був ажіотаж «безвізовий», оформлювалися до 30 тис.», - зазначив речник ДМС.

«Після «безвізу» (червень 2017 року, - ред.) ажіотаж був дуже сильний десь до листопада, потім він пішов на спад, але дуже поступово, у нас зменшувалися ті цифри аж до червня. І у червні навіть був трішки скачок, бо там сезонний попит - усі за кордон їдуть відпочивати, у нас завжди наприкінці весни - на початку літа є сплеск попиту, а потім вже пішло на спад», - додав Гунько.

Нагадаємо, за 2018 рік Україна отримала безвізовий доступ у 14 країн, піднявшись на три позиції у світовому рейтингу паспортів.

Так, за підсумками року Україна посідає 41 місце в рейтингу паспортів світу (проти 44-ї позиції роком раніше). Тепер для українців за безвізом доступні 128 країн світу, тоді як рік тому їх кількість становила 114. Водночас лідером індексу стала Японія, громадяни якої можуть відвідувати без віз 190 країн світу. Рік тому перше місце займала Німеччина з показником 177 країн. Зараз Німеччина ділить третє місце із Францією (188 країни з безвізовим відвідуванням).