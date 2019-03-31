Понад 21 тисячу ID-карток видала міграційна служба за останні три дні



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Для отримання виборчого бюлетеню на виборчих дільницях, не потрібно подавати ніяких додаткових документів, окрім ID-картки або паспорта-книжечки

Сьогодні, 31 березня, працівники міграційної служби також видають вже виготовлені паспорти

Напередодні та у день виборів президента – 2019 міграційна служба видала 21 401 ID-карток, щоб кожен українець зміг реалізувати своє право голосу на чергових виборах президента України. Про це повідомляє Державна міграційна служба.

«Протягом трьох останніх днів територіальними органами та підрозділами ДМС по всій Україні видано 21 401 ID-картку: 10190 – 29 березня, 9142 – 30 березня, 2069 – 31 березня 2019 року (інформація станом на 15.00).

З цією метою у вказані дні, а також безпосередньо у день виборів, 31 березня, організовано чергування працівників, які забезпечують видачу вже виготовлених та доставлених до територіальних органів та підрозділів ДМС паспортів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для «Державної міграційної служби важливо, щоб кожен громадянин України зміг реалізувати своє право голосу на чергових виборах президента України і 31 березня прийшов на виборчу дільницю, маючи на руках паспорт».

«Аби отримати виборчий бюлетень на виборчих дільницях, не потрібно подавати ніяких додаткових документів (Постанова ЦВК № 268 від 27 грудня 2018 року), окрім ID-картки або паспорта-книжечки. Обидві форми паспорта є рівнозначними та самодостатніми», - додають у міграційній службі.

Водночас у ДМС зазначили, що незважаючи на це, за інформацією, поданою ЗМІ, мали місце поодинокі випадки затримки у видачі виборного бюлетеня громадянам – власникам ID-карток через вимагання додаткових документів.

«Такі ситуації вирішуються безпосередньо на місці шляхом надання представникам виборчих комісій ґрунтовних консультацій та методичної допомоги, у тому числі працівниками територіальних органів та підрозділів міграційної служби, що сьогодні знаходяться на чергуванні в усій Україні», - повідомили у ДМС.

Як повідомлялося, за словами голови Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук, українці, які мають ID-картки, на виборчих дільницях не повинні пред'являти довідку про місце реєстрації.