Українці розказали, які п’ять дій вони найбільше чекають від Зеленського



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Найбільше люди хочуть миру

Найбільше люди чекають припинення вогню на Сході України

Українці вважають, що першочергові п’ять дій президента Володимира Зеленського та його команди мають бути наступні:

припинення вогню на Донбасі – 74%,

зростання життєвих стандартів людей (зарплат, пенсій тощо) – 51%,

зниження тарифів – 37%,

покарання винних у корупції посадовців – 35%,

зменшення впливу олігархів на політику – 28%.

Про це свідчать дані нещодавнього опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Як повідомлялось, перші кроки Володимира Зеленського на посаді президента України схвально оцінили 62% українців (19% - повністю позитивно і ще 43% переважно позитивно). Негативні оцінки дали 24%, що удвічі більше, ніж у серпні.

ініціювання переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі (позитивно – 75%, негативно – 15%),

рішення щодо відведення військ від лінії розмежування (позитивно – 59%, негативно – 26%),

надання громадянства іноземцям, які захищали територіальну цілісність України (позитивно – 61%, негативно – 17%),

відновлення діалогу з Польщею щодо проблемних історичних питань (позитивно – 63%, негативно – 10%),

рішення легалізувати видобуток бурштину (позитивно – 71%, негативно – 13%),

повне оновлення складу Центральної виборчої комісії (позитивно – 49%, негативно – 13.5%).

Громадяни переважно позитивно ставляться до перших рішень та пропозицій президента Володимира Зеленського:

Директорка фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна зазначила, що 82% опитаних українців упевнені, що зробили правильний вибір, проголосувавши за чинну владу.

Опитування проводилося «Демініціативами» і КМІС з 4 по 19 листопада 2019 року серед 2 041 повнолітнього респондента на всій підконтрольній Україні території.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування фінансувалося Представництвом Європейського союзу в Україні.