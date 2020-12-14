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    Прикордонники затримали в «Борисполі» поляка, якого розшукував Інтерпол

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    <span>Пункти паспортного контролю в Борисполі</span> - Прикордонники затримали в «Борисполі» поляка, якого розшукував Інтерпол
    Пункти паспортного контролю в Борисполі
    Фото: ДПСУ

    Чоловік намагався з Києва вилетіти в Дубай

    Прикордонники затримали громадянина Польщі в аеропорту Борисполя, який перебував у міжнародному розшуку і намагався з Києва вилетіти в Дубай, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

    «Вчора військовослужбовці Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали в аеропорту Борисполя іноземця, який був у міжнародному розшуку. Чоловік прямував на літак в ОАЕ і під час оформлення пасажирів авіарейсу, на документи поляка спрацювала база даних Інтерполу. У базі зазначалося - при виявленні заарештувати», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що прикордонники одразу затримали поляка і повідомили Укрбюро Інтерполу в Києві, співробітники якого підтвердили, що він дійсно в розшуку.

    «Виявилося, що на минулому тижні, вже після прибуття іноземця в Україну, правоохоронні органи Польщі оголосили його в міжнародний розшук за підробку документів, шахрайство і організовану злочинність», - зазначили в прикордонній службі.

    Прикордонники передали чоловіка співробітникам Національної поліції для подальшої екстрадиції до Польщі.

    Нагадаємо, минулого тижня українські прикордонники виявили на кордоні з Росією обгорілий мікроавтобус, який потрапив у рів проти контрабанди. У ньому знайшли залишки червоної та чорної ікри.

     

    Теги: прикордонники Польща Аеропорт Бориспіль Інтерпол документи розшук
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