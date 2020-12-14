Прикордонники затримали в «Борисполі» поляка, якого розшукував Інтерпол

Чоловік намагався з Києва вилетіти в Дубай

Прикордонники затримали громадянина Польщі в аеропорту Борисполя, який перебував у міжнародному розшуку і намагався з Києва вилетіти в Дубай, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

«Вчора військовослужбовці Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали в аеропорту Борисполя іноземця, який був у міжнародному розшуку. Чоловік прямував на літак в ОАЕ і під час оформлення пасажирів авіарейсу, на документи поляка спрацювала база даних Інтерполу. У базі зазначалося - при виявленні заарештувати», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прикордонники одразу затримали поляка і повідомили Укрбюро Інтерполу в Києві, співробітники якого підтвердили, що він дійсно в розшуку.

«Виявилося, що на минулому тижні, вже після прибуття іноземця в Україну, правоохоронні органи Польщі оголосили його в міжнародний розшук за підробку документів, шахрайство і організовану злочинність», - зазначили в прикордонній службі.

Прикордонники передали чоловіка співробітникам Національної поліції для подальшої екстрадиції до Польщі.

Нагадаємо, минулого тижня українські прикордонники виявили на кордоні з Росією обгорілий мікроавтобус, який потрапив у рів проти контрабанди. У ньому знайшли залишки червоної та чорної ікри.