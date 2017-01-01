Українці у Канаді заснували фонд для реабілітації бійців АТО

У канадському фонді для реабілітації бійців АТО знаходиться 100 тис доларів, які були зібрані під час благодійного вечора

Українська діаспора у Канаді створила новий Фонд захисників України, що допомагатиме у реабілітації ветеранів АТО. Про це поінформував президент Конгресу українців Канади Павло Ґрод. «Оскільки Росія продовжує вести війну проти України, ми зобов’язані підтримувати українських захисників. Конгрес пишається своєю допомогою цим хоробрим



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Бійці АТО

У канадському фонді для реабілітації бійців АТО знаходиться 100 тис доларів, які були зібрані під час благодійного вечора

Українська діаспора у Канаді створила новий Фонд захисників України, що допомагатиме у реабілітації ветеранів АТО.

Про це поінформував президент Конгресу українців Канади Павло Ґрод.

«Оскільки Росія продовжує вести війну проти України, ми зобов’язані підтримувати українських захисників. Конгрес пишається своєю допомогою цим хоробрим чоловікам та жінкам, які надихають нас усіх», – сказав Ґрод.

За його словами, наразі у фонді знаходиться 100 тис доларів, які були зібрані під час благодійного вечора, організованого на честь учасників української команди Ігор нескорених під час візиту до Торонто Петра Порошенка у вересні.

«Завдячуючи щедрій підтримці наших спонсорів під час гала вечері для української команди Ігор нескорених, КУК матиме змогу підтримати проекти, що підуть на користь пораненим українським військовим та ветеранам», – зауважив президент Конгресу українців Канади.

Отримати частину коштів із фонду зможуть усі організації, що втілюють на місцях відповідні проекти. Для цього необхідно буде подати заявку, форма якої незабаром буде оприлюднена.

Разом із КУК, розпорядником фонду виступає також Канадсько-українська фундація. «Фонд захисників України суттєво підтримуватиме багато організацій, чиї важливі проекти надають дуже потрібну допомогу українським пораненим воїнам», – підсумував президент КУФ Віктор Гетьманчук.

Джерело: Укрінформ