Українці в Португалії провели акцію «Ні капітуляції!»



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Активісти закликали не вірити президенту Росії Володимиру Путіну

Українці в Португалії у неділю приєдналися до протестних акцій «Ні капітуляції!» проти реалізації Україною «формули Штайнмаєра».

Відповідне відео розмістив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха на свої сторінці у Facebook.

«Українці Португалії у Лісабоні приєднуються до всеукраїнської акції «Ні капітуляції!» і до всіх її справедливих вимог», - сказав Павло Садоха.

Активісти закликали не вірити президенту Росії Володимиру Путіну і разом заспівали пісню «Чуєш, мій друже», висловивши рішучість боротися за Україну.

Як повідомлялося, у неділю, 6 жовтня, в багатьох містах України , а також у Празі проходили акції проти підписання українською владою «формули Штайнмаєра» щодо Донбасу. У столиці, за даними поліції, участь у віче взяли близько 10 тисяч осіб Учасники акції виступили проти дій влади, які можуть призвести до капітуляції України перед Росією, зокрема, через реалізацію «формули Штайнмаєра», надання «особливого статусу» для Донбасу, відведення українських військ від лінії розмежування. Організатор віче – Організатор віче – «Рух спротиву капітуляції» . Цей рух опору було ініційовано після того, як 1 жовтня Україна узгодила на переговорах у Мінську текст так званої формули Штайнмаєра та домовилася про початок розведення сил.

За словами президента Володимира Зеленського, формула передбачає схвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, що ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.