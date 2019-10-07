Кулеба: Угода щодо Донбасу і мир із Росією - це різні речі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба

Стратегічна мета Росії - розворот України, наша стратегічна мета - продовження курсу, - Дмитро Кулеба

Досягнення домовленостей щодо врегулювання ситуації на окупованих територіях Донецької та Луганської областей не варто розцінювати як встановлення миру з Росією. Про це віцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба заявив на зустрічі із бізнес-спільнотою у понеділок.

«Залишиться Крим, агресія Росії проти України почалася з окупації Криму, незаконної. Донбас, угода щодо Донбасу і мир із Росією - це різні речі»,- наголосив Кулеба.

На його думку, у цьому питанні українці мають бути реалістами та чітко усвідомлювати, що Росія намагатиметься заважати Україні розвиватися.

«Стратегічна мета Росії - розворот України, наша стратегічна мета - продовження курсу. Це як ваші конкуренти, їх мета задавити вас на ринку, але це не означає, що ви будете сидіти, склавши лапки, і говорити, о'кей, задавила, так задавили. Кожен веде свою гру, і тут сили асиметричні», - наголосив віцепрем'єр.

Раніше Кулеба заявив, що курс України на євроінтеграцію залишається незмінним, і «розворот» в інший бік неприпустимий.