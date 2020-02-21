У МВС та МОЗ божаться, що Скалецька не залишала санаторій «Нові Санжари» (відео)
Зоряна Скалецька перебуватиме в санаторії усі 14 днів обсервації, запевнили у Міністерстві охорони здоров'я
Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька залишається на території медичного центру Нацгвардії в Нових Санжарах, де перебувають на обсервації евакуйовані з Китаю українці та іноземці. Про це заявили заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль.
«Пані Зоряна знаходиться на території санаторію», – заявив Геращенко. Цю інформацію також підтвердив Коваль та зауважив, що Скалецька перебуватиме там усі 14 днів обсервації.
Сама Скалецька повідомила, що перебуває в зоні обсервації у Нових Санжарах і наразі спілкується з членами екіпажу, які евакуювали з КНР українських громадян.
«Отже, я нарешті знаходжусь у приміщенні, в якому проведу найближчі два тижні... Сьогодні ми узгодили умови мого перебування і мене запустили в зону обсервації. Спілкуюся з епікажем літака», – зазначила вона.
Очільниця МОЗ розповіла, що хотіла, аби її заселили у звичайну кімнату медцентру, «але з урахуванням необхідності працювати і проводити постійні наради скайпом і телефоном» їй виділили окреме робоче приміщення.
Міністр також повідомила, що 20 лютого до пізньої ночі разом із представниками всіх залучених міністерств і відомств перевіряла умови розміщення людей в «Нових Санжарах», забезпечення їх необхідними речами, дотримання санітарних та безпекових норм.
Нааразі, за її словами, всі, хто перебувають у медцентрі, почуваються добре.
«Людей регулярно обстежують, ознак ГРВІ не виявлено. Харчування тричі на день, його забезпечує кейтерингова компанія», – зазначила Скалецька.
Вона пообіцяла регулярно повідомляти про ситуацію з евакуйованими з Китаю громадянами.
Як повідомлялось, раніше начальник медичного центру «Нові Санжари» в Полтавській області Олександр Блінов заявив, що міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, яка 20 лютого ввечері пообіцяла провести 14-денний карантин разом із евакуйованими з Китаю українцями, залишила територію медцентру.
«Пані міністерка зараз виїхала», – сказав Блінов і додав, що Скалецька запланувала повернутись у зону карантину, але коли – «треба в неї спитати».
Як відомо, для Скалецької повинні були облаштувати місце в окремій будівлі, проте, окрім неї, у «Нових Санжарах» працюють ще троє представників МОЗ.
За словами Блінова, попри карантинний режим, міністр може залишити територію санаторію, коли захоче, тому що поки вона не спілкувалась з евакуйованими.
Як повідомляв «Главком», у четвер увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.
Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.
Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.
Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.
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