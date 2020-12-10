Іудеї сьогодні починають святкувати Хануку: традиції і звичаї

Одне з найбільших єврейських свят триває вісім днів

Ханука – це іудейське свято, яке відзначають євреї всього світу. Його також називають «Свято восьми свічок» або «Свято вогнів», а головним символом свята є світильник ханукія з запаленими вісьмома свічками.

Ханука у 2020 році починається ввечері 10 грудня і закінчується ввечері 18 грудня. Це єврейське свято чуда і перемоги добра над злом.

Коли святкують Хануку

Традиційно святкування Хануки триває вісім днів. Починається воно 25 числа місяця кіслева, який відповідає листопаду-грудню. У 2020 році Хануку святкують 10-18 грудня.

Історія свята

Свято йде корінням у часи, коли Іудея була під владою греків. У 175–164 роках роках до н.е. Іудеєю правив цар Антіох IV, який забороняв євреям вивчати Тору, дотримуватися іудейських традиції і розорив їх храми. Тоді народ підняв повстання, що тривало три роки. Євреї здобули перемогу і скинули Антіоха, але під час повстання їхні святині були спаплюжені.

Після перемоги євреї піднялися на Храмову гору, щоб очистити і освятити осквернений Єрусалимський храм. Для цього потрібно було ритуальне масло, але його залишилося тільки на один день. Але сталося «диво Хануки» – лампада, запалена в храмі, горіла всі вісім днів, і цього вистачило, щоб повністю освятити храм.

На згадку про це люди запалюють вісім свічок, дякують Богові за диво і підтримку.

Традиції і звичаї

Протягом 8 днів євреї запалюють свічки у ханукії, щодня додаючи по одній: на перший день запалюють одну свічку, на другий – дві і так далі. Свічки встановлюють справа наліво, а запалюють зліва направо. Запалені перед заходом сонця свічки повинні горіти не менше 30 хвилин після настання темряви.

Світло ханукальних свіч не можна використовувати в побутових цілях, наприклад, для роботи, читання тощо.

Заповідь запалювання ханукальних світильників обов'язкова для всіх, незалежно від матеріально становища. Після Хануки потрібно спалити масло і гноти, які залишилися.

У синагогах протягом восьми днів читають молитву подяки «Галель». Зберігся звичай виставляти на це свято ханукію у вікно, щоб перехожі могли її бачити. Таким чином люди розповідають про «оприлюднення дива».

Єврейські сім’ї влаштовують пишні застілля в ці дні. Головними компонентами святкових страв є рослинна олія. На Хануку готують оладки, пончики з дріжджового тіста з різними начинками та латкес (наші деруни).

Дітям у ці дні дарують кишенькові гроші «Хануке-ґелт» та іграшки, пригощають їх солодощами.

Під час цього свята прийнято грати в ханукальну дзигу (дрейдл), на кожній з чотирьох граней якої написана перша буква слів фрази «Диво велике було тут» (якщо святкують в Ізраїлі) або «Диво велике було там» (у діаспорі).

Увесь час, поки горять ханукії жінкам заборонено працювати – це символ глибокої вдячності жінок за чудо Хануки Всевишньому, оскільки знущання, яким піддавалися жінки під час грецького панування, були дуже важкими.

У дні Хануки заборонено оплакувати померлих. Це свято присвячують живим родичам – своїй родині, рідним і друзям. У дні Хануки не заведено поститися і дотримуватися суворих дієт.