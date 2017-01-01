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    Українці за рік зменшили споживання газу майже на 5%

    У січні-листопаді цього року надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України збільшилось на 587 млн куб.м
    Протягом січня-листопада 2017 року населення використало 24,5 млрд куб. м газу, що на 4,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року, передає прес-служба «Укртрансгазу». «Станом на 30 листопада 2017 року українським споживачам протранспортовано 24,5 млрд куб.м газу, що на 4,7% менше ніж
    • Сьогодні, 18:40
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    У січні-листопаді цього року надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України збільшилось на 587 млн куб.м

    Протягом січня-листопада 2017 року населення використало 24,5 млрд куб. м газу, що на 4,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року, передає прес-служба «Укртрансгазу».

    «Станом на 30 листопада 2017 року українським споживачам протранспортовано 24,5 млрд куб.м газу, що на 4,7% менше ніж за 11 місяців торік», — йдеться у повідомленні.

    Також в «Укртрансгазі» повідомили, що у січні-листопаді цього року надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України збільшилось на 587 млн куб.м або на 2,7% і становило 19 млрд куб.м.

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