В Україні прогнозують зростання ціни на свиней

Ціни на свиней також зростають в ЄС, США, Канаді та Бразилії

Наприкінці лютого на ринку свиней забійних кондицій Україні продовжиться висхідна тенденція. Наступного тижня (з 22 по 28 лютого) котирування живця можуть зрости на 2 гривні і досягти позначки 43 – 44 грн за кілограм, вважають аналітики Асоціації «М’ясної галузі».

Причиною зростання вартості свинини живою вагою є, зокрема, традиційне для цього сезону зростання попиту.

«Збільшення попиту і ціни закупівлі свиней наприкінці лютого і початку березня є традиційним. Цього року стимулює попит на свинину доступна ціна в магазинах – від 90 грн/кг, що менше за ціну філе курки. Однак ціни закупівлі свиней 43-44 грн/кг вищі граничної ціни, що стримувала імпорт дешевшої свинини. Країнами-лідерами з поставок свинини в Україну в січні 2021 року були: Данія – 793,9 тонни, Канада – 368,2 тонни, Нідерланди – 249, 2 тонни та Польща – 197,3 тонни», – повідомили в галузевій асоціації.

Ціни на живець свиней також зростають в ЄС, США, Канаді та Бразилії.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня мінімальну пенсію збільшать на 85 грн – з 1769 до 1854 грн. Водночас максимальна пенсія збільшиться відразу на 850 грн – до 18 540 грн. Відповідний перерахунок затверджено в бюджеті Пенсійного фонду.

Як повідомлялося, фінансисти розповіли, що буде з курсом долара на кінець лютого.

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