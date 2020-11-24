Швеція заборонила збиратися групами понад 8 людей через спалах Covid-19

Попередня заборона була на збори для понад 300 людей

У Швеції набула чинності заборона на масові заходи за участю понад восьми осіб. Про це повідомляє BBC.

У країні, в якій проживає близько 10,2 мільйона осіб, рівень смертності в кілька разів вищий, ніж у її північних сусідів, але все ж набагато нижчий, ніж у деяких великих європейських країнах, таких як Іспанія та Велика Британія. За даними Інституту Джона Гопкінса, з початку пандемії у країні виявили 208 тисяч 295 випадків коронавірусу, померли – 6 406 людей.

Швеція ще на початку пандемії привернула міжнародну увагу своєю відповіддю на коронавірус. До самого кінця березня 2020 року Швеція не вводила ніяких обмежувальних заходів і тільки потім запровадила «мʼякий» карантин – заборону на масові заходи за участі понад 50 осіб і відвідування будинків для літніх людей; обмеження для закладів громадського харчування та дистанційне навчання для студентів.

При цьому основний ідеолог «шведського карантину», головний епідеміолог країни Андерс Тегнелл продовжував заявляти, що маски та масове тестування на коронавірус не потрібні. Лікарям фактично забороняли носити маски на роботі, а тести робили тільки пацієнтам з ускладненнями.

Зазначимо, минулого тижня у Швеції заборонили продавати алкоголь після 22:00.

У країнах Європи відзначається зниження добових показників захворюваності на коронавірус. Суворі карантинні обмеження більшість країн континенту збирається продовжити і на різдвяні свята.

У світі станом на 24 листопада коронавірус зафіксували у 59,5 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали понад 41 млн людей.

Нагадаємо, що прем'єр Швеції пішов на карантин через коронавірус.