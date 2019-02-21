  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українців попередили про погіршення погоди: очікуються морози та снігопади

    • Розсилка
    <p>Зниження температури в Україні вночі до 3-10&deg; морозу, вдень до 0-6&deg; морозу</p> - Українців попередили про погіршення погоди: очікуються морози та снігопади

    Зниження температури в Україні вночі до 3-10° морозу, вдень до 0-6° морозу

    За даними синоптиків, 21 лютого в більшості областей країни пориви вітру 15-20 м/с

    З 21 лютого погода в Україні погіршиться.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.

    За даними синоптиків,  21 лютого в більшості областей країни пориви вітру 15-20 м/с.

     «22 лютого у західних,   південних,   Житомирській,   Вінницькій,   Кіровоградській   та   Донецькій   областях   помірний   сніг (відновлення  снігового  покриву  висотою  1-6  см),  місцями  налипання  мокрого  снігу,  в  Карпатах  значний  сніг. Зниження  температури  в  Україні  вночі  до  3-10°  морозу,  вдень  до  0-6°  морозу», - заявили в ДСНС.

    Зазначається, що 23-24  лютого  утримається холодна  без  істотних  опадів  погода  з  температурою  вночі  6-12°  морозу,  вдень  2-7°  морозу,  у  Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі 12-18° морозу, вдень 5-10° морозу.

    Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що 21 лютого атмосферні фронти принесуть мокрий сніг у східні області України, на заході пройдуть дощі.

    Читайте також
    прогноз погоди ДСНС Укргідрометцентр Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ