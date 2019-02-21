Українців попередили про погіршення погоди: очікуються морози та снігопади



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Зниження температури в Україні вночі до 3-10° морозу, вдень до 0-6° морозу

За даними синоптиків, 21 лютого в більшості областей країни пориви вітру 15-20 м/с

З 21 лютого погода в Україні погіршиться.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, 21 лютого в більшості областей країни пориви вітру 15-20 м/с.

«22 лютого у західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях помірний сніг (відновлення снігового покриву висотою 1-6 см), місцями налипання мокрого снігу, в Карпатах значний сніг. Зниження температури в Україні вночі до 3-10° морозу, вдень до 0-6° морозу», - заявили в ДСНС.

Зазначається, що 23-24 лютого утримається холодна без істотних опадів погода з температурою вночі 6-12° морозу, вдень 2-7° морозу, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі 12-18° морозу, вдень 5-10° морозу.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що 21 лютого атмосферні фронти принесуть мокрий сніг у східні області України, на заході пройдуть дощі.