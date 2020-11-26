Мобільний Covid-госпіталь будуть розгортати у Слов’янську, а не в Краматорську

Раніше очільник МОЗ повідомляв, що госпіталь на Донеччині розташують у Краматорську

Мобільний госпіталь для хворих на Covid-19 у Донецькій області буде розгорнутий у Слов’янську Донецької області, на базі обласної психіатричної лікарні. Про це у коментарі Радіо Донбас.Реалії повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування (фракція «Слуга народу») Михайло Радуцький.

«Уряд виділив 118 мільйонів гривень на розгортання трьох польових шпиталів – Київ, Одеса і Донецька область. Спочатку планувався Краматорськ, але потім обласна адміністрація обрала місто Слов’янськ – обласну клінічну психіатричну лікарню. Площа будівлі – 7 тисяч квадратних метрів, вона забезпечена водо- і теплопостачанням, там є, найголовніше, достатня кількість електроенергії. Що зроблено на сьогодні – за даними виконавчої влади, визначений керівник шпиталю, це важливо; сформований загін лікарів, немедичного і середнього медичного персоналу, розроблено поповерховий план, що де має бути розташоване, та опрацьовано логістичний план – харчування, прання, білизна та інше. Проблема у тому, що область ще не зробила закупівлю препаратів, засобів індивідуального захисту, харчування і обладнання. Але вони кажуть, що цим займаються», – розповів Радуцький.

Радуцький додав, що рішення про організацію шпиталів було ухвалене на нараді у президента 10 жовтня. Формально, показники для відкриття такого шпиталю ще не досягнуті (у Донецькій області, за даними МОЗ, завантаженість ліжок менше 60%), але він має бути готовий до розгортання вже зараз, вказав він.

«Розгортання ковідних шпиталів є виконанням одного з пунктів постанови Верховної Ради щодо заходів з протидії коронавірусній хворобі. Ці шпиталі мають розгортатись, коли завантаженість ліжок у регіоні перевищує 70%», – сказав Радуцький.

Раніше центральна та обласна влада повідомляла, що схиляється до організації закладу у Краматорську. Однак з відповіді ЗМІ виявилося, що виконавчий комітет міської ради Краматорська досі не отримував розпоряджень щодо розташування мобільного госпіталю.

17 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що уряд дав 118 мільйонів гривень для облаштування мобільних госпіталів в Одесі, Києві та (на той момент планувалось) Краматорську.

18 листопада представник департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко повідомив, що рішення щодо розташування мобільного госпіталю ще не ухвалили. За його словами, департамент охорони здоров’я обладміністрації підготував розрахунки на розгортання мобільного госпіталю на 220 ліжок з розрахунком щодо необхідного обладнання.