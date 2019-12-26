Уряд запустив гарячу лінію для повідомлень про гральний бізнес



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Якщо ви стали свідками того, як деякі гральні зали відновили свою роботу — звертайтеся на урядову гарячу лінію за номером 1545, вибравши категорію #5

Прем’єр пообіцяв оперативно реагувати на звернення громадян

Кабінет міністрів України запустив урядову гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.

Про це повідомив прем'єрміністр Олексій Гончарук.

«Якщо ви стали свідками того, як деякі гральні зали відновили свою роботу — прошу звертатися на урядову гарячу лінію за номером 1545, вибравши категорію #5. Уряд буде реагувати оперативно», — повідомив Гончарук.

Нагадаємо, за добу до поліції Київщини надійшло 32 повідомлення про діяльність підпільних гральних закладів.

Як повідомляв «Главком», 20 грудня Кабмін виключив можливість грального бізнесу під виглядом лотерей.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на позачерговому засіданні Кабінету міністрів пообіцяв після ухвалення розпорядження про перевірку операторів держлотерей провести селекторну нараду і закрити гральний бізнес по всій країні.

Також нагадаємо, 19 грудня нардепи на засіданні Ради не підтримали легалізацію грального бізнесу, закон відправили на доопрацювання.