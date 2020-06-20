Офіс омбудсмена перевірив дотримання права на приватність у додатку «Дія»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З огляду на опрацьовані матеріали порушень вимог законодавства у сфері захисту персональних даних не вбачається

За результатами перевірки Міністерства цифрової трансформації працівники Офісу омбудсмена виявили низку недоліків, які не впливають на обробку персональних даних користувачів

Офіс Уповноваженого ВР України з прав людини провів перевірку дотримання Міністерством цифрової трансформації права на приватність у додатку «Дія».

Про це повідомляє пресслужба омбудсмена у Telegram.

«Працівниками Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини проведено перевірку дотримання Міністерством цифрової трансформації України та ДП «ДІЯ» права на приватність, зокрема щодо обробки персональних даних під час функціонування Єдиного державного веб-порталу електронних послуг порталу «Дія» та мобільних додатків «Дія» та «Дій вдома», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з огляду на опрацьовані матеріали, за результатами контрольних заходів «порушень вимог законодавства у сфері захисту персональних даних під час функціонування порталу «Дія» та мобільних додатків «Дія» та «Дій вдома» не вбачається».

Водночас за результатами перевірки Міністерства цифрової трансформації України працівники Офісу Уповноваженого виявили низку недоліків, які не впливають на обробку персональних даних користувачів порталу та мобільних додатків.

До слова, прикордонники заявили, що українці не можуть перетинати кордон за допомогою е-паспорта.

Натомість «Укрзалізниця» дозволила пасажирам використовувати цифровий паспорт.

Читайте також: