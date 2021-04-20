Українцям не варто розраховувати на платні ковід-вакцини до кінця року

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцина від коронавірусу може з'явитися в українських аптеках ближче до осені

Чиновник пояснив, що вакцини у світі досі у дефіциті

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що платної вакцини від коронавірусу в Україні в цьому році не буде. У світі зараз спостерігається дефіцит вакцин - їх випускають невеликими партіями. Про це він заявив в ефірі «Сніданку з 1+1».

За його словами, в цьому році платна вакцина не є доцільною. Ляшко зазначив, що проблема не в тому, чи можна використовувати чи ні платну вакцину.

«Сьогодні всі виробники працюють з урядами країн. І уряди в бюджетах передбачили кошти для закупівлі вакцин для всіх груп людей. Україна також передбачила кошти для закупівлі необхідної кількості вакцин», – заявив Ляшко.

Він зазначив, що в світі дефіцит вакцин, а тому, якщо в Україні продають вакцину від коронавірусу – це кримінал, за це можна понести відповідальність.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцина від коронавірусу може з'явитися в українських аптеках ближче до осені. Степанов стверджував, що Україна зможе забезпечити кожного громадянина безкоштовною вакциною від коронавірусу. Він додав, що МОЗ не займається питанням поставок вакцин до аптек.

Тим часом в Україні ковід-щеплення зробили майже пів мільйона осіб. За минулу добу зроблено 12 144 ін'єкції препаратами від коронавірусу. Темп вакцинації в країні збільшився, напередодні щеплення отримали всього 1 453 особи. Всього щеплений 462 791 українець.

Станом на 19 квітня в лист очікування вакцинації записалися 473 989 осіб.

За минулу добу в Україні було виявлено 8 940 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби вчора померли 367 пацієнтів.

Додамо, що наразі Україна – восьма у Європі за смертністю від коронавірусу.