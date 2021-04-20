В Україні ковід-щеплення зробили майже пів мільйона осіб
Дві дози ковід-вакцини отримали всього п'ятеро українців
В Україні за минулу добу зроблено 12 144 ін'єкції препаратами від коронавірусу. Темп вакцинації в країні збільшився, напередодні щеплення отримали всього 1 453 особи. Всього щеплений 462 791 українець, повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Дві дози ковід-вакцини отримали п'ять осіб.
За добу щеплення в країні робили 232 мобільні бригади, також імунізація проводилася в 360 пунктах.
Найбільше за минулі 24 години вакциновано жителів Львівської області (1 770), в аутсайдерах - Сумська (137) і Миколаївська (210) області.
Кількість щеплень за добу:
- Київ - 821 щеплення;
- Вінницька область - 338 щеплень;
- Волинська область - 481 щеплення;
- Дніпропетровська область - 512 щеплень;
- Донецька область - 763 щеплення;
- Житомирська область - 421 щеплення;
- Закарпатська - 211 щеплень;
- Запорізька область - 806 щеплень;
- Івано-Франківська область - 558 щеплень;
- Київська область - 445 щеплень;
- Кіровоградська область - 289 щеплень;
- Луганська область - 230 щеплень;
- Львівська область - 1770 щеплень;
- Миколаївська область - 210 щеплень;
- Одеська область - 529 щеплень;
- Полтавська область - 281 щеплення;
- Рівненська область - 377 щеплень;
- Сумська область - 137 щеплень;
- Тернопільська область - 320 щеплень;
- Харківська область - 425 щеплень;
- Херсонська область - 289 щеплень;
- Хмельницька область - 794 щеплення;
- Черкаська область - 341 щеплення;
- Чернівецька область - 383 щеплення;
- Чернігівська область - 413 щеплень.
Станом на 19 квітня в лист очікування вакцинації записалися 473 989 осіб.
За минулу добу в Україні було виявлено 8 940 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби вчора померли 367 пацієнтів.
Додамо, що наразі Україна – восьма у Європі за смертністю від коронавірусу.