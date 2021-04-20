В Україні ковід-щеплення зробили майже пів мільйона осіб

Дві дози ковід-вакцини отримали всього п'ятеро українців

В Україні за минулу добу зроблено 12 144 ін'єкції препаратами від коронавірусу. Темп вакцинації в країні збільшився, напередодні щеплення отримали всього 1 453 особи. Всього щеплений 462 791 українець, повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Дві дози ковід-вакцини отримали п'ять осіб.

За добу щеплення в країні робили 232 мобільні бригади, також імунізація проводилася в 360 пунктах.

Найбільше за минулі 24 години вакциновано жителів Львівської області (1 770), в аутсайдерах - Сумська (137) і Миколаївська (210) області.

Кількість щеплень за добу:

Київ - 821 щеплення;

Вінницька область - 338 щеплень;

Волинська область - 481 щеплення;

Дніпропетровська область - 512 щеплень;

Донецька область - 763 щеплення;

Житомирська область - 421 щеплення;

Закарпатська - 211 щеплень;

Запорізька область - 806 щеплень;

Івано-Франківська область - 558 щеплень;

Київська область - 445 щеплень;

Кіровоградська область - 289 щеплень;

Луганська область - 230 щеплень;

Львівська область - 1770 щеплень;

Миколаївська область - 210 щеплень;

Одеська область - 529 щеплень;

Полтавська область - 281 щеплення;

Рівненська область - 377 щеплень;

Сумська область - 137 щеплень;

Тернопільська область - 320 щеплень;

Харківська область - 425 щеплень;

Херсонська область - 289 щеплень;

Хмельницька область - 794 щеплення;

Черкаська область - 341 щеплення;

Чернівецька область - 383 щеплення;

Чернігівська область - 413 щеплень.

Станом на 19 квітня в лист очікування вакцинації записалися 473 989 осіб.

За минулу добу в Україні було виявлено 8 940 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби вчора померли 367 пацієнтів.

Додамо, що наразі Україна – восьма у Європі за смертністю від коронавірусу.