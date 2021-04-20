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    В Україні ковід-щеплення зробили майже пів мільйона осіб

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    МОЗ закликає осіб пенсійного віку активно записуватися на вакцинацію - В Україні ковід-щеплення зробили майже пів мільйона осіб
    МОЗ закликає осіб пенсійного віку активно записуватися на вакцинацію
    Фото: Чернівецька ОДА

    Дві дози ковід-вакцини отримали всього п'ятеро українців

    В Україні за минулу добу зроблено 12 144 ін'єкції препаратами від коронавірусу. Темп вакцинації в країні збільшився, напередодні щеплення отримали всього 1 453 особи. Всього щеплений 462 791 українець, повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Дві дози ковід-вакцини отримали п'ять осіб.

    За добу щеплення в країні робили 232 мобільні бригади, також імунізація проводилася в 360 пунктах.

    Найбільше за минулі 24 години вакциновано жителів Львівської області (1 770), в аутсайдерах - Сумська (137) і Миколаївська (210) області.

    Кількість щеплень за добу:

    • Київ - 821 щеплення;
    • Вінницька область - 338 щеплень;
    • Волинська область - 481 щеплення;
    • Дніпропетровська область - 512 щеплень;
    • Донецька область - 763 щеплення;
    • Житомирська область - 421 щеплення;
    • Закарпатська - 211 щеплень;
    • Запорізька область - 806 щеплень;
    • Івано-Франківська область - 558 щеплень;
    • Київська область - 445 щеплень;
    • Кіровоградська область - 289 щеплень;
    • Луганська область - 230 щеплень;
    • Львівська область - 1770 щеплень;
    • Миколаївська область - 210 щеплень;
    • Одеська область - 529 щеплень;
    • Полтавська область - 281 щеплення;
    • Рівненська область - 377 щеплень;
    • Сумська область - 137 щеплень;
    • Тернопільська область - 320 щеплень;
    • Харківська область - 425 щеплень;
    • Херсонська область - 289 щеплень;
    • Хмельницька область - 794 щеплення;
    • Черкаська область - 341 щеплення;
    • Чернівецька область - 383 щеплення;
    • Чернігівська область - 413 щеплень.

    Станом на 19 квітня в лист очікування вакцинації записалися 473 989 осіб.

    За минулу добу в Україні було виявлено 8 940 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби вчора померли 367 пацієнтів.

    Додамо, що наразі Україна – восьма у Європі за смертністю від коронавірусу.

    Теги: Максим Степанов хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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