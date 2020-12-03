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    Українцями ставати не хочемо. Голова ОТГ, де співають угорський гімн, пояснив свої дії

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    Арпад Пушкар, голова Сюртівської об&rsquo;єднаної територіальної громади - Українцями ставати не хочемо. Голова ОТГ, де співають угорський гімн, пояснив свої дії
    Арпад Пушкар, голова Сюртівської об’єднаної територіальної громади

    За словами Арпада Пушкаря, не варто перебільшувати ситуацію

    На Закарпатті виконання угорського гімну в місцевих органах влади – це демонстрація своєї національної ідентичності. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив Арпад Пушкар, голова Сюртівської об’єднаної територіальної громади, яка стала відома на всю країну через скандал із виконанням гімну Угорщини на першій сесії новообраної сільської ради.

    «Закон не забороняє демонструвати національну символіку іншої держави, співати гімн. Цим усім ми продовжуватимемо користуватися. Ми дотримуємося законів України, перебуваємо в складі України, але національну ідентичність втратити не хочемо. Ми – угорці, значить ми – угорці. Українцями ставати не хочемо. Але на Закарпатті хочемо жити і працювати», – сказав Пушкар.

    Він наголосив на тому, що наразі СБУ хоче роздути скандал із виконання угорського гімну. За його словами, не варто перебільшувати та ускладнювати ситуацію.

    «Всі говорять, що ми хочемо відділити Закарпаття від України. Ми цього не хочемо. Ми хочемо нормально жити, разом з українцями 30 років будуємо нашу державу», – додав Пушкар.

    Нагадаємо, у Сюртівській об'єднаній територіальній громаді відбулась перша сесія місцевої ради. На ній місцевий голова разом із депутатами після складання присяги виконали гімн Угорщини. Цей факт спричинив скандал, реагувати на який був змушений уряд.

    Також 30 листопада СБУ провела обшуки в лідерів угорської меншини Закарпаття. Правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

    За даними ЦВК, у Сюртівську сільську раду обрано 22 депутатів: 12 – від політичної сили KMKSZ «Партія угорців України», п'ятеро – самовисуванці, троє – від «За майбутнє» і двоє – від «Слуги народу»

     Читайте також: «Ми співали гімн Угорщини 26 років». Інтерв’ю з головою громади, де вибухнув скандал
    Теги: СБУ Закарпаття закон Угорщина скандал Україна уряд гімн Арпад Пушкар
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