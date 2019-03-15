Українець Марків п’ять годин відповідав на запитання в суді



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Марків в суді детально пояснив відео з гори Карачун за червень 2014 року Фото: Радіо Свобода

У судовому засіданні взяли участь представники Міністерства юстиції України, консул Генерального консульства України Євген Шквира

В Італії 15 березня відбулося судове засідання, на якому допитали нацгвардійця Віталія Марківа, обвинуваченого у причетності до вбивства італійського фоторепортера на Донбасі Андрея Роккелі.

Про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький у Facebook.

«Сьогодні Віталій Марків п’ять годин відповідав на запитання прокурора, адвокатів сторони цивільного позову та адвокатів захисту. Відповідав надзвичайно чітко, детально, впевнено. Відповідав, як невинна людина, яка не чує за собою жодної провини», - зазначив Городецький.

Він повідомив, що сторона обвинувачення повторювала вже підняті раніше питання, які не стосуються головного питання процесу про вбивство Роккелі та причетності до цього Марківа.

За словами Городецького, Марків детально пояснив відео з гори Карачун за червень 2014 року, наявність рації, пояснив, що не може назвати всіх імен співслужбовців, бо вони продовжують службу, пояснив свої обов'язки на горі Карачун і розповів про зброю, яку мали нацгвардійці.

«Віталій розповів і про зміст розмови з журналістом Марчелло Фаучі, в якій намагався попередити свого друга про небезпеку і про те, що саме Фаучі повідомив йому про загибель журналістів і про те, як він подарував Фаучі бронежилет, переживаючи про його безпеку», - додав Городецький.

За його словами, у судовому засіданні взяли участь представники Міністерства юстиції України, голова Української всесвітньої координаційної ради Михайло Ратушний, консул Генерального консульства України Євген Шквира та представники української громади.

Нагадаємо, у липні 2017 року в Італії за підозрою в причетності до вбивства на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелі арештували українського військового Віталія Марківа.

У місті Павія на півночі Італії 6 липня 2018 року почався судовий процес у справі Марківа.