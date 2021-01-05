Путін «не стане мститися Україні». З Кремля прозвучала тривожна заява

Путін не стане «стріляти собі в ногу» через помсту партнерам, які перетнули «червоні лінії, - Пєсков

Пєсков вважає, що реакція Путіна буде «вдумлива, продумана, аргументована»

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков виключив ймовірність помсти Україні з боку Москви. Таку думку він висловив в розмові з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим в інтерв'ю на YouTube-каналі.

За словами прессекретаря, «Путін не стане «стріляти собі в ногу» через помсту партнерам, які перетнули «червоні лінії».

«Стріляти собі в ногу, щоб комусь помститися ─ це не його. Реакція вдумлива, продумана, аргументована», ─ додав він.

Раніше Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення про «війну» в Кремлі, заявивши, що в дійсності мають місце «робочі суперечки». «Існують різні точки зору на те, як і що потрібно робити, як і що потрібно пропонувати президенту», ─ пояснив він.

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол Нідерландів в Україні Йеннес де Мол розповів про величезну різницю між Україною і Росією.

Як повідомлялося, європейське видання склало рейтинг провалів російських пропагандистів.