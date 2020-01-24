Довіра до України посилюється: Гончарук назвав головний висновок з Давосу



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Олексій Гончарук запросив інвесторів приїжджати в Україну

За словами прем’єра, Україна сьогодні — це одна з найпривабливіших економік, ринків та країн світу, що продовжують розвиватися

Прем'єрміністр України Олексій Гончарук переконаний в тому, що довіра міжнародних партнерів до України посилюється.

Про це він написав у своєму Facebook за підсумками програми участі української делегації у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Зустрівся із прем’єрміністеркою Фінляндії Санною Марін. Це була перша за останні 5 років зустріч двох прем‘єрміністрів України та Фінляндії... Під час Всесвітнього економічного форуму також мав змогу зустрітись з одним із наших стратегічних партнерів — прем‘єрміністром Польщі Матеушем Моравецьким... Мав також дуже важливу зустріч із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Обговорили з нею хід виконання попередніх заходів, необхідних для затвердження узгодженої на робочому рівні програми розширеного фінансування», - розповів прем'єр.

За його словами, реалізація цієї програми означає для України дешеві ресурси для запозичень, можливості для збільшення обсягів інвестицій в економіку, а отже — зростання промисловості та нові робочі місця.

«Ще одна важлива зустріч — із президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті. Він позитивно оцінив співпрацю з Україною у 2019 році, а саме — успішність впроваджуваних реформ та досягнення макроекономічної стабільності. 2020 — Рік Ефективності в Україні. Плануємо отримати підтримку ЄБРР у великих українських проєктах», - наголосив Гончарук.

За його словами, Україна сьогодні — це одна з найпривабливіших економік, ринків та країн світу, що продовжують розвиватися.

«Тож запросив інвесторів приїжджати в Україну. А ми, уряд, гарантуємо, що до кожного інвестора в Україні буде персональний підхід та захист з боку держави», - додав прем'єр.

Нагадаємо, у Давосі Гончарук пообіцяв, що кожен український інвестор матиме прямий контакт з урядом.

Також Гончарук вважає, що в команді українського уряду наразі «все чудово», а також «крута, безпрецендента координація між собою».