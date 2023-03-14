Україні не вистачає кваліфікованих військових – The Washington Post

На думку видання втрати і песимізм в українській армії зростають

Якість української армії погіршилася внаслідок втрат на полі бою багатьох найдосвідченіших бійців, що змусило деяких українських чиновників поставити під сумнів готовність Києва до довгоочікуваного весняного наступу. Про таке заявляє The Washington Post.

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За оцінками американських і європейських чиновників, з початку російського вторгнення загинули або були поранені до 120 000 українських солдатів, а Росія втратила приблизно 200 000 солдатів.

«Американські та європейські офіційні особи підрахували, що з початку вторгнення Росії на початку минулого року було вбито або поранено до 120 000 українських солдатів, порівняно з приблизно 200 000 на російській стороні, яка має набагато більших військових і приблизно втричі збільшує населення, з якого можна залучити призовників. Україна тримає в таємниці свої поточні цифри жертв, навіть від своїх переконаних західних прихильників», – пише видання.

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Військові ж, які перебувають у зоні бойових дій, розповіли виданню, що українська армія страждає від нестачі артилерійських снарядів і мінометних мін, а недосвідченість мобілізованих, які поповнюють втрати, відображається на її якості.

«Найцінніше на війні – це бойовий досвід. Солдат, який пережив півроку боїв, і солдат, який прийшов з полігону – це два різних солдати. Це небо і земля. А солдатів, які мають бойовий досвід, дуже мало. На жаль, всі вони вже загинули або поранені», – розповів виданню командир батальйону 46-ї десантно-штурмової бригади з позивним «Купол».

Станом на сьогодні ситуація на полі бою може не відображати повної картини боєздатності ЗСУ, оскільки Україна паралельно готується до майбутнього контрнаступу та утримує частину військових від участі у бойових діях, включаючи оборону Бахмута, розповів WP на умовах анонімності американський чиновник.

«Я не думаю, що ми вичерпали свій потенціал. Я думаю, що в будь-якій війні настає час, коли потрібно готувати нові кадри, що і відбувається зараз», – сказав Голова ОП Андрій Єрмак на такі заяви.

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Нагадаємо, наступ України очікується наприкінці квітня або на початку травня. Світова спільнота розуміє власну відповідальніть за успіх цього контраступу, оскільки затяжна війна може бути на користь Росії, яка має більше людей, грошей і можливостей для виробництва озброєнь.