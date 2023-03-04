ЗСУ пропрацювали варіанти майбутнього контрнаступу – NYT

Один із американських генералів відзначив феноменальну адаптивність українських військових

Українські захисники провели штабні навчання на базі США в Німеччині, у межах яких пропрацювали майбутній контрнаступ Збройних сил України. Про це повідомляє The New York Times.

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Зазначається, що військові навчання відбулися за участю найбільш високопоставлених генералів президента США Джо Байдена, які відповідальні за зусилля Америки з надання допомоги Україні. Метою підготовки було визначити можливі ризики та переваги контрнаступу.



Після одного з тренувань командувач військ НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі відзначив феноменальну адаптивність українських військових і заявив, що американські солдати допоможуть їм адаптуватися ще більше.

Нагадаємо, що опальний генерал Сергій Кривонос в інтерв’ю «Главкому» розповів, що авіація не є панацеєю для наступу ЗСУ, адже насамперед українському війську потрібна величезна кількість артилерійських снарядів та ешелони боєприпасів.

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До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, яка зброя потрібна Україні для контрнаступу. Шість із семи видів озброєння, необхідних для нашої перемоги, Україна вже отримала.

Крім того, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов роз'яснив, коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ.