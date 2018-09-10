Україні не вистачає швидкісних потягів. Попит дуже високий - Омелян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поїзд «Тарпан»

Специфіка «Укрзалізниці» полягає у максимально розгалуженому сполученні

Попит на швидкісні перевезення залізницею дуже високий, а рухомого складу Україні не вистачає. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, швидкісних потягів має бути хоча б вдвічі більше, проте все впирається у питання коштів.

«Зараз ми всіляко пропагуємо ідею євроколії Київ-Львів, бо саме на ній можна буде розгорнути швидкісне сполучення європейського чи навіть азійського зразка. Але це час і гроші, і має бути бажання це зробити. Поки що такого бажання я не спостерігаю», -розказав урядовець.

При цьому Омелян висловив сумнів у можливості Крюківського вагонобудівного заводу самотужки виробляти потрібну кількість швидкісних потягів необхідного рівня технологічності.

«Вони (КВБЗ – «Главком») готові з «Тарпаном» (міжрегіональний швидкісний двосистемний електропоїзд, створений на Крюківському вагонобудівному заводі – «Главком»). У них є окремі розробки електропоїздів, але процес від розробки до втілення займає багато часу та вимагає багатомільярдних інвестицій в технологію. Чи готовий це все на собі тягнути «Крюків»? Думаю, ні. В кооперації з великими компаніями – так», - заявив посадовець.

Очільник міністерства зазначив, що великі компанії зацікавлені у такій співпраці, і пояснив це реаліями ринку.

«Вони (компанії – «Главком») ж бачать ринок. Специфіка «Укрзалізниці» у порівнянні з європейськими чи азійськими залізницями полягає у максимально розгалуженому сполученні. У нас 80% продукції досі перевозиться залізницею. Вони розуміють, що попит завжди буде, особливо – якщо послуга якісна. Те саме стосується і пасажирських перевезень. Поки ми будуємо дороги і розвиваємо авіацію, найулюбленішим транспортом українців залишається залізниця. Мільйони пасажирів користуються нею щодня», - зауважив урядовець.

Омелян також висловив вдячність голові комітету з питань транспорту Верховної Ради Ярославу Дубневичу, який підтримує проекти міністерства щодо гіперлупу та євроколії.

«Якщо я скажу, мовляв, усі погані, а я один хороший, то це, по-перше, буде неправдою, а по-друге, це не буде сприйнято і підтримано. Дубневич – глава транспортного комітету. Я вдячний йому за підтримку гіперлупу та євроколії», - сказав міністр.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що у Дніпрі побудують тестовий майданчика для надшвидкої транспортної системи Hyperloop, розробленої Ілоном Маском.