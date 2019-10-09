Україні слід вимагати від ОБСЄ негайного відкликання Сайдіка – Чубаров



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Рефат Чубаров розкритикував дії спеціального представника голови ОБСЄ Мартіна Сайдіка

Сайдік у понеділок на міжнародному форумі у Зальцбургу відмовився висловлювати свою позицію щодо анексії Росією Криму

Голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров вважає, що Україні слід вимагати негайного відкликання чинним головою ОБСЄ Мартіна Сайдіка від виконання повноважень спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі.

Так голова Меджлісу прокоментував у Facebook виступ Сайдіка на форумі Salzburg Europe Summit в Австрії.

«Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік на міжнародному форумі в Зальцбурзі не тільки відмовився висловлювати свою позицію щодо незаконної анексії Росією Криму, але при цьому дозволив собі суб'єктивні історичні екскурси, що виправдовують спробу незаконної анексії Росією Криму», - наголосив Чубаров.

За його словами, виглядає, що Сайдік - один з міжнародних чиновників, чиїм завданням є виправдання злочинів Росії, скоєних нею проти України.

«Простіше кажучи, з якою б «формулою» Україна не виходила на міжнародні переговори з Росією, при таких посередниках, як Мартін Сайдік, нам уготовано поразку», - наголосив голова Меджлісу.

На його переконання, Україні слід вимагати негайного відкликання чинним головою ОБСЄ Сайдіка від виконання ним повноважень спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі.

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік у понеділок на міжнародному форумі у Зальцбургу відмовився висловлювати свою позицію щодо анексії Росією Криму.

Форум Salzburg Europe Summit, організований Інститутом регіонів Європи (IRE), проходить 6-8 жовтня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.