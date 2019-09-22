Українка виступила на Молодіжному кліматичному саміті ООН



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Активістка руху «Фрі Свидовець» Іріс Дель Соль у Нью-Йорку Фото: Укрінформ

Іноді бути в Україні активістом з захисту навколишнього середовища може бути небезпечно, розповіла активістка

Участь у Міжнародному кліматичному саміті ООН у Нью-Йорку необхідна для того, щоб активісти з різних куточків світу могли поділитися досвідом та розглянути питання безпеки, якому варто приділяти більше уваги.

Про це активістка руху «Фрі Свидовець» Іріс Дель Соль розповіла на одній з панельних дискусій Молодіжного кліматичного саміту у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

«Іноді бути в Україні активістом з захисту навколишнього середовища може бути небезпечно. Для мене участь (у Молодіжному кліматичному саміті ООН - ред.) - це також захист себе та інших людей, які працюють зі мною», - розповіла вона.

Активістка руху «Фрі Свидовець», який бореться проти побудови на однойменному гірському масиві у Закарпатській області великого гірськолижного курорту, розповіла, що завдяки увазі ЗМІ та представництву свого руху на рівні штаб-квартири ООН почуватиметься у більшій безпеці після повернення додому.

На її думку, питанню безпеки активістів, які борються з кліматичною кризою у світі, треба приділяти більше уваги.

Під час панельної дискусії українка зауважила, що активістам усього світу важливо розповідати свої історії боротьби, бо вони можуть надихнути інших людей деінде.

Перед виступом вона розповіла журналістам, що рух «Фрі Свидовець» існує три роки. Активісти борються проти планів побудови на гірському масиві Свидовець у Закарпатській області гірськолижного курорту, оскільки таке масштабне будівництво загрожує знелісненням, зокрема, ставить під загрозу букові праліси, може призвести до порушення екосистеми Свидовця, перешкоджанню міграції ведмедів тощо.

Як відомо, 21 вересня у штаб-квартирі ООН почався Молодіжний кліматичний саміт.

До слова, президент США Дональд Трамп відмовився взяти участь в саміті ООН, присвяченому зміні клімату.

Нагадаємо, 20 вересня, у Нью-Йорку відбувся масштабний мітинг у рамках глобального протесту проти політики урядів, яка призводить до глобальної кліматичної кризи.

Протести відбулися також у багатьох інших містах США. Тисячі людей вийшли на вулиці Маямі, Бостона, Сан-Франциско та інших американських міст. У Вашингтоні сотні дітей-демонстрантів марширували до Капітолійського пагорба, де розташований Конгрес США.

Глобальний страйк охопив 20 вересня майже 150 країн, зокрема й Україну. Це був наймасштабніший в історії протест проти політики урядів, яка призводить до кліматичної кризи, та за впровадження екологічної та тривкої економіки.

Джерело: Укрінформ