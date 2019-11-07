Україногейт: Трамп подякував Волкеру за дачу свідчень у Конгресі



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Дональд Трамп подякував Волкеру за свідчення у Конгресі про Україну

Розслідування в рамках процедури імпічменту Трамп назвав полюванням на відьом

Президент США Дональд Трамп висловив вдячність колишньому спецпредставникові з питань України Курту Волкеру за його свідчення у Конгресі США.

Про це Трамп написав у себе в Twitter.

Ситуацію з розслідуванням в рамках процедури імпічменту Трамп назвав полюванням на відьом.

«Спасибі Курту Волкеру, представнику США в Україні, який сказав в своєму виступі в Конгресі, опублікованому тільки що: «Ви запитали, які розмови у мене були про це quid pro quo, et cetra (послуга за послугу тощо - ред.). Нічого, тому що я не знав, що існує послуга за послугу». Полювання на відьом!» - написав Трамп.

Раніше, 4 листопада, було оприлюднено стенограми свідчень експосла США в Україні Марі Йованович та колишнього старшого радника Державного секретаря Майкла Маккінлі.

Як відомо, Дональд Трамп вважає, що інформатор, чиї повідомлення привели до запуску процедури імпічменту, повинен показати себе.

Працівник розвідки, чия скарга призвела до розслідування у Палаті представників імпічменту президента Трампа, готовий відповідати на письмові запитання республіканців.

Нагадаємо, у неділю газета The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп відчував ненависть до України з перших днів в Білому домі.

До слова, Білий дім знову забороняє працівникам свідчити у Конгресі у рамках процедури імпічменту.

Декілька днів тому представники Білого дому заявили, що в адміністрації президента США готові до того, що Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент.

Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

Президент США Дональд Трамп назвав ухвалення резолюції «найбільшим полюванням на відьом за всю американську історію».