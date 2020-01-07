Українська авіакомпанія Windrose відкриває нові рейси до Італії



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Вартість квитків стартуватиме від 2,8 тис. грн

Авіакомпанія Windrose (Роза вітрів) у літній період 2020 року запускає три рейси з України в Італію: Київ — Бриндізі, Київ — Ламеція-Терме і Київ — Анкона.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Рейси до Бріндізі будуть виконуватися з 30 травня по 3 жовтня по суботах.

В Ламецію-Терме — з 29 травня по 3 жовтня по вівторках, п’ятницях і суботах.

В Анкону — з 6 червня по 19 вересня по суботах.

Вартість квитків стартуватиме від 2,8 тис. грн.

Також додатково заплановано вильоти з аеропорту Харків до Ламеція-Терме у період від 29 травня до 2 жовтня щоп'ятниці.

Нагадаємо, в кінці грудня в Італії призупинили ліцензію лоукостера Ernest Airlines, що здійснює рейси в Україну. Авіакомпанія з 13 січня не зможе здійснювати рейси і продавати квитки.

Раніше Ernest Airlines призупинив рейси за маршрутами Київ - Генуя, Харків - Рим і Харків - Мілан через нерентабельність на зимовий сезон. До кінця зимового сезону авіакомпанія Ernest Airlines буде співпрацювати тільки з аеропортами Києва, Одеси та Львова.

Також повідомлялося, що лоукостер SkyUp відкриває новий рейс з Києва в італійське місто Барі. Рейси стартують 30 березня наступного року і здійснюватимуться двічі на тиждень. Мінімальна ціна квитка складе 1,7 тис. гривень в одну сторону.