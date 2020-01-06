Італійський лоукостер скасував рейси з України



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Ernest Airlines є лідером на ринку перельотів за напрямом Україна-Італія

Лоукостер скасував рейси з Києва, Львова та Одеси

Італійська лоукост компанія Ernest Airlines скасувала чотири рейси з Києва, Львова і Одеси за останні два дні.

Про це повідомляє Avianews.

Повідомляється, що 5 січня був скасований рейс EG 544 з Одеси в Рим, 6 січня - рейси EG 236 з Києва в Рим, EG 498 з Києва в Мілан і EG 278 зі Львова в Неаполь.

Також зазначається, що з чотирьох літаків, що входять у флот Ernest Airlines, відразу два відправилися в аеропорти, ніяк не пов'язані з маршрутною мережею лоукосту.

Нагадаємо, в кінці грудня в Італії призупинили ліцензію лоукостера Ernest Airlines, що здійснює рейси в Україну. Авіакомпанія з 13 січня не зможе здійснювати рейси і продавати квитки.

Раніше Ernest Airlines призупинив рейси за маршрутами Київ - Генуя, Харків - Рим і Харків - Мілан через нерентабельність на зимовий сезон. До кінця зимового сезону авіакомпанія Ernest Airlines буде співпрацювати тільки з аеропортами Києва, Одеси та Львова.

Також повідомлялося, що лоукостер SkyUp відкриває новий рейс з Києва в італійське місто Барі. Рейси стартують 30 березня наступного року і здійснюватимуться двічі на тиждень. Мінімальна ціна квитка складе 1,7 тис. гривень в одну сторону.