Українська компанія вперше почала транспортувати нафту з США



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«Укртранснафта» почала постачати американську нафту

Транспортування відбуватиметься нафтопроводом «Одеса-Кременчук» на потужності Кременчуцького НПЗ

АТ «Укртранснафта» розпочала транспортування американської нафти на Кременчуцький нафтопереробний завод.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Сьогодні, 13 липня, АТ «Укртранснафта» після перевірки якісних показників розпочало прийом до нафтотранспорної системи нафти сорту Bakken, яку наприкінці минулого тижня доставили танкером зі США для потреб Кременчуцького нафтопереробного заводу», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після підтвердження відповідності показників сировини, «Укртранснафта» розпочала прийом нафти для подальшого її транспортування нафтопроводом «Одеса-Кременчук» на потужності Кременчуцького НПЗ.

Нагадаємо, 6 липня на нафтовому терміналі Одеського порту почали вивантажувати першу в історії України партію нафти зі США.