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    Економіка та фінанси

    Україна вперше отримала партію нафти з США

    • Розсилка
    Україна вперше отримала партію нафти з США

    Танкер доставив до Одеси 75 тис. тонн нафти

    До Одеси в суботу, 6 червня, було доставлено вперше в історії України партію нафти зі Сполучених Штатів Америки.

    Про це повідомляє адміністрація Одеського морського порту.

    Повідомляється, що в 7:20 ранку на причалі №2Н Одеського порту було поставлено танкер Wisdom Venture, який йшов під прапором Гонконгу, що доставив з США 75 тис. тонн нафти. Партія нафти була закуплена ПАТ «Укртантнафта» для переробки на потужностях Кременчуцького НПЗ.

    Начальник Одеського порту Ігор Ткачук заявив, що їх підприємство має великий досвід роботи з нафтопродуктами. Він розповів, що у свій час через порт транзитом проходила у великих обсягах нафта для Мозирського НПЗ в Білорусі.

    «Новому грузопотоку з США також буде надано якісний сервіс по перевалці. Нафторайон порту являє собою великий універсальний термінал пропускною здатністю до 25 млн. тонн на рік і оснащений обладнанням для роботи практично з усіма видами нафтоналивних вантажів», - заявив Ткачук.

    Також в адміністрації Одеського морського порту заявили, що наступний танкер з нафтою може прибути до Одеси вже в серпні цього року.

    У головній диспетчерській Одеського порту повідомили, що т/х Wisdom Venture заводили в гавань буксири «Булат» і «Патріот», що належать ДП «Одеський порт», відкатка вантажу у берегові резервуари може зайняти 36 годин (півтори доби), обробка танкера проводиться в суворій відповідності до затверджених технологічних схем і з дотриманням всіх вимог технологічної, пожежної та екологічної безпеки.

    Нагадаємо, 23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.

    В той же день польський оператор трубопроводів PERN заявив, що зафіксував погіршення якості російської нафти, що надходить з Білорусі по нафтопроводу «Дружба». «Гомельтранснафта» повідомляла про підвищений вміст хлорорганічних сполук в сировині.

    25 квітня о 21:43 «Укртранснафта» вимушено призупинила транзит нафти нафтопроводом «Мозир-Броди». Оператор змушений був це зробити, тому що на приймально-здавальній дільниці «Будковце» (Словаччина) відмовилисьприймати неякісну російську нафту.

    Також повідомлялося, що для повного відновлення роботи трубопроводу «Дружба» після надходження в нього забруднених нафтопродуктів із Росії потрібно кілька місяців.

    Згодом стало відомо, що чиста нафта з Російської Федерації надійшла 2 травня нафтопроводом «Дружба» на кордон Білорусі.

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