Українців серед жертв авіакатастрофи в Пакистані немає, – МЗС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У пакистанському місті Карачі літак національної авіакомпанії впав на житлові будинки

В результаті аварії літака загинули 98 людей

Серед загиблих пасажирів літака, який розбився напередодні в Пакистані, немає громадян України.

Авіакатастрофа сталася вчора, 22 травня, поблизу аеропорту міста Карачі.

Про це в повідомив директор департаменту Консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорєльцев.

За словами Погорєльцева, жертвами авіакатастрофи в Карачі стали 91 пасажир та 7 членів екіпажу. Попередньо, громадян України серед жертв немає.

«За попередньою інформацією, громадян України серед пасажирів та членів екіпажу не було»,- заявив він.

Нагадаємо, 22 травня у пакистанському місті Карачі літак національної авіакомпанії впав на житлові будинки. На борту літака перебували 107 людей.

Кількість загиблих у катастрофі літака Pakistan International Airlines в Пакистані збільшилася до 92 осіб. У катастрофі вижили щонайменше двоє пасажирів рейсу. Вони доставлені в місцеві лікарні.

Як повідомлялося, посольство України в Пакистані перевіряє наявність українців серед пасажирів та членів екіпажу літака, який зазнав катастрофи в цій країні. Літак «Міжнародних авіаліній Пакистану» здійснював рейс з Лахора до Карачі.

Читайте також: