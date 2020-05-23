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    Українців серед жертв авіакатастрофи в Пакистані немає, – МЗС

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    У пакистанському місті Карачі&nbsp;літак національної авіакомпанії впав на житлові будинки - Українців серед жертв авіакатастрофи в Пакистані немає, – МЗС
    У пакистанському місті Карачі літак національної авіакомпанії впав на житлові будинки

    В результаті аварії літака загинули 98 людей

    Серед загиблих пасажирів літака, який розбився напередодні в Пакистані, немає громадян України.

    Авіакатастрофа сталася вчора, 22 травня, поблизу аеропорту міста Карачі.

    Про це в повідомив директор департаменту Консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорєльцев.

    За словами Погорєльцева, жертвами авіакатастрофи в Карачі стали 91 пасажир та 7 членів екіпажу. Попередньо, громадян України серед жертв немає.

    «За попередньою інформацією, громадян України серед пасажирів та членів екіпажу не було»,- заявив він.

    Нагадаємо, 22 травня у пакистанському місті Карачі літак національної авіакомпанії впав на житлові будинки. На борту літака перебували 107 людей.

    Кількість загиблих у катастрофі літака Pakistan International Airlines в Пакистані збільшилася до 92 осіб. У катастрофі вижили щонайменше двоє пасажирів рейсу. Вони доставлені в місцеві лікарні.

    Як повідомлялося, посольство України в Пакистані перевіряє наявність українців серед пасажирів та членів екіпажу літака, який зазнав катастрофи в цій країні. Літак «Міжнародних авіаліній Пакистану» здійснював рейс з Лахора до Карачі.

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    МЗС авіакатастрофа літак Пакистан
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