Українське бюро Інтерполу відреагувало на інцидент із Яценюком у Женеві

У бюро підкреслили, що перешкод для пересування Яценюка по лінії Інтерполу – немає

Жодних перешкод для пересування Арсенія Яценюка по всьому світу за ініціативи Інтерполу чи його каналами не існує. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ з посиланням на українське бюро Інтерполу. «При розгляді останнього звернення Російської Федерації щодо оголошення Арсенія Яценюка в розшук по лінії Інтерполу за начебто



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У бюро підкреслили, що перешкод для пересування Яценюка по лінії Інтерполу – немає

Жодних перешкод для пересування Арсенія Яценюка по всьому світу за ініціативи Інтерполу чи його каналами не існує. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ з посиланням на українське бюро Інтерполу.

«При розгляді останнього звернення Російської Федерації щодо оголошення Арсенія Яценюка в розшук по лінії Інтерполу за начебто скоєні ним у Чечні злочини Генеральний секретаріат Інтерполу в Ліоні протягом короткого часу розібрався у цій ситуації, визнав це звернення РФ – необґрунтованим і скасував розшуковий циркуляр росіян», - сказано у повідомленні.

У бюро Інтерполу підкреслили, що жодних офіційних перешкод для пересування Яценюка по всьому світу за ініціативи чи каналами Інтерполу – не існує.

Нагадаємо, екс-прем’єра України Арсенія Яценюка зупинили на паспортному контролі в аеропорту Женеви, куди той прилетів із молодшою донькою. Як стало відомо, це відбулося на запит РФ.

Відзначимо, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк починає процес проти Росії у Європейському суді з прав людини.