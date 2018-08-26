Українське посольство у США висловило співчуття з приводу смерті Маккейна



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В посольстві назвали Маккейна одним з найбільших друзів України і американським героєм

Посольство України в США висловило співчуття родині та друзям американського сенатора Джона Маккейна, який помер 25 серпня.

Про це йдеться у повідомленні посольства у Facebook.

Українські дипломати назвали Маккейна одним з найбільших друзів України і американським героєм.

«Його величезний внесок у свободу і демократію України ніколи не буде забутий. Сенатор Маккейн приєднався до українського народу на Майдані в Києві взимку 2013 року, подорожуючи на Донбас напередодні нового року 2015-го, щоб підняти дух українських солдат», - зазначили у посольстві.

«Ми сумуємо разом з вами і американським народом», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку у віці 81 року.

24 серпня повідомлялося, що друг України сенатор Маккейн припиняє лікування раку.

Як відомо, сенатор Джон Маккейн у середині липня минулого року переніс операцію в лікарні в його домашньому штаті Арізона. Після хірургічного втручання законодавець відчував себе добре і мав намір повернутися до роботи в Вашингтон як можна швидше.

Після видалення тромбу над лівим оком діагностували агресивну форму раку головного мозку.

Цьогоріч сенатор-республіканець заявив, що його нинішній строк роботи в Конгресі США буде останнім у політичній кар’єрі.

У середині квітня сенатор США від Республіканської партії Джон Маккейн переніс операцію на кишечнику.

Також Маккейн розповів, що лікарі дали йому «дуже поганий прогноз».

У травні цього року газета The New York Times повідомляла, що Трампа не запросять на похорон в разі смерті Маккейна.