Американський сенатор Маккейн йде з великої політики
- Сьогодні, 07:09
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Політик пообіцяв, що до кінця каденції буде «голосувати по совісті»
Сенатор-республіканець від штату Арізона Джон Маккейн заявив, що його нинішній строк роботи в Конгресі США буде останнім у політичній кар’єрі.
Про це пише журнал Time, який має у своєму розпорядженні нову автобіографічну книгу політика – «Нестримна хвиля».
Сенатор пише, що поставлений йому влітку 2017 року діагноз рак мозку став «неприємним аргументом», який схилив його до рішення завершити активну політичну кар'єру.
У цьому рішенні чимало плюсів, стверджує Маккейн.
Він назвав себе «вільним порівняно з колегами, яким знову доведеться постати перед виборцями».
Політик пообіцяв, що до кінця каденції буде «голосувати по совісті».
У середині квітня сенатор США від Республіканської партії Джон Маккейн переніс операцію на кишечнику.
Раніше Маккейн розповів, що лікарі дали йому «дуже поганий прогноз».
У серпні 2017 року американський сенатор-республіканець Джон Маккейн заявляв, що лікування пухлини мозку проходить успішно.
Нагадаємо, лікарі діагностували у Маккейна гліобластому.
Наприкінці липня сенатора Джона Маккейна вітали оваціями після його повернення у Сенат США після виявлення раку мозку
Президент США Дональд Трамп назвав Маккейна «героєм» після новини про його повернення на роботу.
Як відомо, сенатор Джон Маккейн у середині липня минулого року переніс операцію в лікарні в його домашньому штаті Арізона. Після хірургічного втручання законодавець відчував себе добре і мав намір повернутися до роботи в Вашингтон як можна швидше.