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    Американський сенатор Маккейн йде з великої політики

    Політик пообіцяв, що до кінця каденції буде «голосувати по совісті»
    Сенатор-республіканець від штату Арізона Джон Маккейн заявив, що його нинішній строк роботи в Конгресі США буде останнім у політичній кар’єрі. Про це пише журнал Time, який має у своєму розпорядженні нову автобіографічну книгу політика – «Нестримна хвиля». Сенатор пише, що поставлений йому влітку 2017 року
    • Сьогодні, 07:09
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    Сенатор Джон Маккейн&nbsp;
    Сенатор Джон Маккейн 

    Політик пообіцяв, що до кінця каденції буде «голосувати по совісті»

    Сенатор-республіканець від штату Арізона Джон Маккейн заявив, що його нинішній строк роботи в Конгресі США буде останнім у політичній кар’єрі.

    Про це пише журнал Time, який має у своєму розпорядженні нову автобіографічну книгу політика – «Нестримна хвиля».

    Сенатор пише, що поставлений йому влітку 2017 року діагноз  рак мозку став «неприємним аргументом», який схилив його до рішення завершити активну політичну кар'єру.

    У цьому рішенні чимало плюсів, стверджує Маккейн.

    Він назвав себе «вільним порівняно з колегами, яким знову доведеться постати перед виборцями».

    Політик пообіцяв, що до кінця каденції буде «голосувати по совісті».

    У середині квітня сенатор США від Республіканської партії Джон Маккейн переніс операцію на кишечнику.

    Раніше Маккейн розповів, що лікарі дали йому «дуже поганий прогноз».

    У серпні 2017 року американський сенатор-республіканець Джон Маккейн заявляв, що лікування пухлини мозку проходить успішно.

    Нагадаємо, лікарі діагностували у Маккейна гліобластому

    Наприкінці липня сенатора Джона Маккейна вітали оваціями після його повернення у Сенат США після виявлення раку мозку

    Президент США Дональд Трамп назвав Маккейна «героєм» після новини про його повернення на роботу.

    Як відомо, сенатор Джон Маккейн у середині липня минулого року переніс операцію в лікарні в його домашньому штаті Арізона. Після хірургічного втручання законодавець відчував себе добре і мав намір повернутися до роботи в Вашингтон як можна швидше.

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