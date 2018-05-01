Американський сенатор Маккейн йде з великої політики

Політик пообіцяв, що до кінця каденції буде «голосувати по совісті»

Сенатор-республіканець від штату Арізона Джон Маккейн заявив, що його нинішній строк роботи в Конгресі США буде останнім у політичній кар’єрі. Про це пише журнал Time, який має у своєму розпорядженні нову автобіографічну книгу політика – «Нестримна хвиля». Сенатор пише, що поставлений йому влітку 2017 року



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Сенатор Джон Маккейн

Політик пообіцяв, що до кінця каденції буде «голосувати по совісті»

Сенатор-республіканець від штату Арізона Джон Маккейн заявив, що його нинішній строк роботи в Конгресі США буде останнім у політичній кар’єрі.

Про це пише журнал Time, який має у своєму розпорядженні нову автобіографічну книгу політика – «Нестримна хвиля».

Сенатор пише, що поставлений йому влітку 2017 року діагноз рак мозку став «неприємним аргументом», який схилив його до рішення завершити активну політичну кар'єру.

У цьому рішенні чимало плюсів, стверджує Маккейн.

Він назвав себе «вільним порівняно з колегами, яким знову доведеться постати перед виборцями».

Політик пообіцяв, що до кінця каденції буде «голосувати по совісті».

У середині квітня сенатор США від Республіканської партії Джон Маккейн переніс операцію на кишечнику.

Раніше Маккейн розповів, що лікарі дали йому «дуже поганий прогноз».

У серпні 2017 року американський сенатор-республіканець Джон Маккейн заявляв, що лікування пухлини мозку проходить успішно.

Нагадаємо, лікарі діагностували у Маккейна гліобластому.

Наприкінці липня сенатора Джона Маккейна вітали оваціями після його повернення у Сенат США після виявлення раку мозку

Президент США Дональд Трамп назвав Маккейна «героєм» після новини про його повернення на роботу.

Як відомо, сенатор Джон Маккейн у середині липня минулого року переніс операцію в лікарні в його домашньому штаті Арізона. Після хірургічного втручання законодавець відчував себе добре і мав намір повернутися до роботи в Вашингтон як можна швидше.