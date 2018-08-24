Друг України сенатор Маккейн поки припиняє лікування раку



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Сенатор Джон Маккейн

Члени сім'ї зазначили, що Джон й так «перевершив очікувані результати лікування»

Американський сенатор Джон Маккейн вирішив припинити лікування пухлини мозку, яку в нього діагностували 2017 року.

Про це повідомляє CNN з посиланням на родину Маккейна.

Члени сім'ї зазначили, що Джон й так «перевершив очікувані результати лікування».

«Проте розвиток хвороби й невблаганний вплив віку висосять свій вирок. Зі характерною для нього силою воні він вирішив закінчити медичне лікування», — йдеться у заяві родини.

Сім'я подякувала усім за підтримку упродовж минулого року.

Пізніше дочка Маккейна у своєму Twitter написала: «Моя родина дуже вдячна за всю любов і щедрість, яку ви дарували нам упродовж цього року. Дякую вам за постійну підтримку та молитви. Ми б не змогли це пережити без вас — ви дали нам сили це зробити».

Нагадаємо, 13 серпня президент СА Дональд Трамп підписав закон про «Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони». Загалом, документ передбачає спрямування 716 мільярдів доларів на оборону. Закон отримав ім'я Джона Маккейна. У цьому бюджеті 250 млн доларів передбачено на допомогу Україні в галузі безпеки.



