Українське видавництво виклало у відкритий доступ книгу для дітей про мінну безпеку
На жаль, українські діти мають вивчати правила безпеки, пов'язані з мінами
Мінреінтеграції спільно з видавництвом «Ранок» розмістили у відкритий доступ видання для дітей про мінну безпеку.
«Діти – особлива аудиторія. Їм необхідні роз’яснення у доступній формі: що таке базові правила поведінки та як діяти в разі виявлення мін та інших вибухонебезпечних предметів.
Сюжет книги «Мінна безпека не без ПЕКа» допомагає максимально просто розкрити складну тему у вигляді коміксу. А правильні дії головних героїв у ситуаціях, пов’язаних з мінами чи вибухонебезпечними предметами, стають взірцем для наслідування», – йдеться у повідомлені.
Крім того, втдавці запевняють, що за QR-посиланнями можна перевірити свої знання або переглянути корисне відео. Інтерактивність книжки допоможе в ігровій формі легше засвоїти матеріал.
Завантажити видання можна за посиланнями: