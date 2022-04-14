Українське видавництво виклало у відкритий доступ книгу для дітей про мінну безпеку

Кожен українець має знати, як себе вести, коли знайдеш вибухонебезпечний предмет

На жаль, українські діти мають вивчати правила безпеки, пов'язані з мінами

Мінреінтеграції спільно з видавництвом «Ранок» розмістили у відкритий доступ видання для дітей про мінну безпеку.

«Діти – особлива аудиторія. Їм необхідні роз’яснення у доступній формі: що таке базові правила поведінки та як діяти в разі виявлення мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Сюжет книги «Мінна безпека не без ПЕКа» допомагає максимально просто розкрити складну тему у вигляді коміксу. А правильні дії головних героїв у ситуаціях, пов’язаних з мінами чи вибухонебезпечними предметами, стають взірцем для наслідування», – йдеться у повідомлені.

Крім того, втдавці запевняють, що за QR-посиланнями можна перевірити свої знання або переглянути корисне відео. Інтерактивність книжки допоможе в ігровій формі легше засвоїти матеріал.

Завантажити видання можна за посиланнями:

Перша частина

Друга частина