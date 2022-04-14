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    Українське видавництво виклало у відкритий доступ книгу для дітей про мінну безпеку

    Кожен українець має знати, як себе вести, коли знайдеш вибухонебезпечний предмет - Українське видавництво виклало у відкритий доступ книгу для дітей про мінну безпеку
    Кожен українець має знати, як себе вести, коли знайдеш вибухонебезпечний предмет
    фото з відкритих джерел

    На жаль, українські діти мають вивчати правила безпеки, пов'язані з мінами

    Мінреінтеграції спільно з видавництвом «Ранок» розмістили у відкритий доступ видання для дітей про мінну безпеку.

    «Діти – особлива аудиторія. Їм необхідні роз’яснення у доступній формі: що таке базові правила поведінки та як діяти в разі виявлення мін та інших вибухонебезпечних предметів.

    Сюжет книги «Мінна безпека не без ПЕКа» допомагає максимально просто розкрити складну тему у вигляді коміксу. А правильні дії головних героїв у ситуаціях, пов’язаних з мінами чи вибухонебезпечними предметами, стають взірцем для наслідування», – йдеться у повідомлені.

    Крім того, втдавці запевняють, що за QR-посиланнями можна перевірити свої знання або переглянути корисне відео. Інтерактивність книжки допоможе в ігровій формі легше засвоїти матеріал.

    Завантажити видання можна за посиланнями:

    Перша частина

    Друга частина

    Теги: росія окупанти книги діти війна вибухівка Україна правила безпеки окупація #stoprussia
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    Українське видавництво виклало у відкритий доступ книгу для дітей про мінну безпеку