«Українське» засідання Радбезу ООН: стало відомо, про що говоритимуть дипломати

Відкрите засідання Радбезу ООН з українського питання відбудеться наприкінці травня

Заплановане на 29 травня відкрите засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні детально розгляне два аспекти: нехтування правами людини в окупованому Росією українському Криму, а також посилення агресії на Донбасі. Докладно про це розповів в коментарі «Укрінформу» речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.



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Відкрите засідання Радбезу ООН з українського питання відбудеться наприкінці травня

Заплановане на 29 травня відкрите засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні детально розгляне два аспекти: нехтування правами людини в окупованому Росією українському Криму, а також посилення агресії на Донбасі.

Докладно про це розповів в коментарі «Укрінформу» речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

«29 травня Рада Безпеки ООН проведе відкрите засідання з метою розгляду ситуації в Україні. Обговорення проводитимуться по двох аспектах: ситуації в окупованому Криму, а також в окремих районах Донецької та Луганської областей», - повідомив дипломат.

Український представник уточнив, що засідання саме в такому, відкритому, форматі по ситуації Україні не проводилося з лютого 2017 року. «Щоправда, обговорення українського питання після цього проходили в інших форматах, у тому числі в режимі закритих консультацій, а також засідання 15 березня у форматі Арріа», - додав він.

У цьому зв'язку представник України підкреслив: «Ми вважаємо, що проведення обговорень у Раді Безпеки ООН 29 травня дасть нам можливість продовжити міжнародні зусилля з вирішення українського питання, обговорити шляхи подальшої підтримки з боку Ради Безпеки та ООН загалом. Ми поінформуємо членів Радбезу про нинішню ситуацію на сході України, яка характеризується посиленням насильства та обстрілів з боку бойовиків, підтримуваних Росією».

Що стосується ситуації в Криму, за словами дипломата, обов'язково обговорюватиметься практика окупаційної влади щодо грубих порушень прав людини, утисків активістів і журналістів, а також незаконних затримань й арештів громадян.

Засідання РБ ООН скликається у взаємодії з партнерами в Радбезі - насамперед, Польщею, яка головуватиме в Раді протягом травня, а також іншими країнами-членами Організації. Обговорення транслюватимуться в режимі онлайн на офіційному сайті ООН. Його початок попередньо запланований на 15-ту годину 29 травня за місцевим часом (о 22-й за Києвом).

Нагадаємо, Республіка Польща, яка з 1 травня прийняла головування в РБ ООН, включила українське питання в порядок денний роботи Радбезу в травні. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував польській стороні за ініціативу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни Заходу знайшли механізм блокування вето Росії в Раді Безпеки ООН щодо Сирії.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявляв, що питання з правом вето, яким наділені постійні члени Радбезу ООН, робить його неефективним та нездатним сприяти встановленню миру у світі.

До слова, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що у Раді Безпеки є структурні проблеми.