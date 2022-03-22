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    Українські бійці знищили два літаки та п'ять танків окупантів на сході країни

    З кожним днем ворог втрачає дедалі більше людей та техніки - Українські бійці знищили два літаки та п'ять танків окупантів на сході країни
    З кожним днем ворог втрачає дедалі більше людей та техніки
    фото з відкритих джерел

    Українські бійці ОТУ «Схід» відбили три атаки окупантів та завдали їм величезних втрат

    Російські війська 22 березня здійснили три атаки в районі українського оперативно-тактичного угруповання «Схід», проте бійці угруповання відбили всі атаки та завдали величезних втрат ворогу. Про це повідомили в ОТУ «Схід».

    «Не дивлячись на численні спроби, ворогу так і не вдається прорвати нашу оборону. Так, сьогодні, 22 березня, російські фашистські загарбники здійснили 3 атаки. Всі спроби наступу були успішно відбиті», – йдеться в повідомленні.

    Там опублікували втрати російського війська:

    • особового складу – 54 особи,
    • танки – 5 (знищено – 3, пошкоджено – 2),
    • САУ, гармат – 1,
    • АТ – 5,
    • літаки – 2,
    • БПЛА – 2,
    • спеціальна техніка – 1,
    • захоплено БМП-3 – 3.

    У повідомленні також зазначається, що з кожним днем ворог втрачає дедалі більше людей та техніки. Адже окупанти кидають у бій непідготованих та деморалізованих людей.

    «Натомість українські воїни вмотивовані, адже знають, що відстоюють свою країну, свою землю, захищають власні сім'ї та своїх дітей. Тому, перемога України – лише питання часу», – зазначили в ОТУ «Схід».

    Нагадаємо, триває 27 день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час українські військові ліквідували понад 15 тис. особового складу ворога та 123 гелікоптери.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб військові Україна окупація #stoprussia
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    Українські бійці знищили два літаки та п'ять танків окупантів на сході країни