Українські бійці знищили два літаки та п'ять танків окупантів на сході країни
Українські бійці ОТУ «Схід» відбили три атаки окупантів та завдали їм величезних втрат
Російські війська 22 березня здійснили три атаки в районі українського оперативно-тактичного угруповання «Схід», проте бійці угруповання відбили всі атаки та завдали величезних втрат ворогу. Про це повідомили в ОТУ «Схід».
«Не дивлячись на численні спроби, ворогу так і не вдається прорвати нашу оборону. Так, сьогодні, 22 березня, російські фашистські загарбники здійснили 3 атаки. Всі спроби наступу були успішно відбиті», – йдеться в повідомленні.
Там опублікували втрати російського війська:
- особового складу – 54 особи,
- танки – 5 (знищено – 3, пошкоджено – 2),
- САУ, гармат – 1,
- АТ – 5,
- літаки – 2,
- БПЛА – 2,
- спеціальна техніка – 1,
- захоплено БМП-3 – 3.
У повідомленні також зазначається, що з кожним днем ворог втрачає дедалі більше людей та техніки. Адже окупанти кидають у бій непідготованих та деморалізованих людей.
«Натомість українські воїни вмотивовані, адже знають, що відстоюють свою країну, свою землю, захищають власні сім'ї та своїх дітей. Тому, перемога України – лише питання часу», – зазначили в ОТУ «Схід».
Нагадаємо, триває 27 день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час українські військові ліквідували понад 15 тис. особового складу ворога та 123 гелікоптери.