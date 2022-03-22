Українські бійці знищили два літаки та п'ять танків окупантів на сході країни

З кожним днем ворог втрачає дедалі більше людей та техніки

Українські бійці ОТУ «Схід» відбили три атаки окупантів та завдали їм величезних втрат

Російські війська 22 березня здійснили три атаки в районі українського оперативно-тактичного угруповання «Схід», проте бійці угруповання відбили всі атаки та завдали величезних втрат ворогу. Про це повідомили в ОТУ «Схід».

«Не дивлячись на численні спроби, ворогу так і не вдається прорвати нашу оборону. Так, сьогодні, 22 березня, російські фашистські загарбники здійснили 3 атаки. Всі спроби наступу були успішно відбиті», – йдеться в повідомленні.

Там опублікували втрати російського війська:

особового складу – 54 особи,

танки – 5 (знищено – 3, пошкоджено – 2),

САУ, гармат – 1,

АТ – 5,

літаки – 2,

БПЛА – 2,

спеціальна техніка – 1,

захоплено БМП-3 – 3.

У повідомленні також зазначається, що з кожним днем ворог втрачає дедалі більше людей та техніки. Адже окупанти кидають у бій непідготованих та деморалізованих людей.

«Натомість українські воїни вмотивовані, адже знають, що відстоюють свою країну, свою землю, захищають власні сім'ї та своїх дітей. Тому, перемога України – лише питання часу», – зазначили в ОТУ «Схід».

Нагадаємо, триває 27 день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час українські військові ліквідували понад 15 тис. особового складу ворога та 123 гелікоптери.