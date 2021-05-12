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    Економіка та фінанси

    Названо причину, чому можуть збанкрутувати ТЕС і АЕС

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    Названо причину, чому можуть збанкрутувати ТЕС і АЕС

    За словами Кучеренка, українські виробники електроенергії опинилися на грані банкротства через деструктивні дії НКРЕКП

    Українські виробники електроенергії можуть залишитися без грошей на закупівлю палива і проведення ремонтів через штучний обвал цін на електроенергію, спровокований діями нелегітимного складу НКРЕКП.

    Про це заявив перший заступник комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

    «З початку травня середня оптова ціна на електроенергію для промислових споживачів менше однієї гривні, цього навіть «Енергоатому» недостатньо для покриття собівартості. А що це означає – що всі без винятку українські електростанції зараз щодня генерують колосальні збитки. А де ж брати гроші за закупівлю палива, на ремонти і підготовку до опалювального сезону?», – заявив Кучеренко.

    Нардеп зазначив, що минулої неділі феросплавні заводи двох українських олігархів мали можливість купувати електроенергію в рази дешевше, ніж населення. Ціна на РДН упала до 50 коп. за кВт годину, в той час як тариф для населення складає 1,68 грн за кВт.

    За словами Кучеренка, українські виробники електроенергії опинилися на грані банкротства через деструктивні дії НКРЕКП та демпінговий імпорт з Росії і Білорусі.

    «Дивовижне падіння цін для заводів олігархів – це прямий наслідок демпінгового імпорту з Росії, який НКРЕКП всіляко намагається зберегти. Це результат постійний недолугих змін НКРЕКП до правил ринку і постійних перекосів, які приймаються в угоду наближеним до комісії трейдерам», – пояснив Кучеренко.

    Нагадаємо, на початку травня Росія і Білорусі активізували поставки електроенергії в Україну. Попри прийнятий 15 квітня законопроект про заборону імпорту з Росії і Білорусі, тредери зарезервували весь доступ до міждержавних ліній електропередачі.

    Імпорт на фоні профіциту електроенергії призвів до різкого обвалу оптових цін до 50-70 коп./кВт годин, що кратно менше собівартості виробництва електроенергії в Україні.

    Теги: ТЕС Росія НКРЕКП імпорт АЕС
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