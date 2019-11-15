Українські десантники успішно пройшли перевірку за стандартами НАТО



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Фото: Командування ДШВ ЗСУ

Десантно-штурмова рота 13 окремого десантно-штурмового батальйону пройшла самооцінку першого рівня

Упродовж тижня рота 13-го батальйону 95-ї бригади проходила самооцінку за стандартами НАТО, в якій брали участь інструктори збройних сил Грузії, Ірландії, Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

«Протягом тижня, з особовим складом 1-ї десантно-штурмової роти 13 окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України проводилося ротне тактичне навчання, під час якого підрозділ пройшов самооцінку першого рівня за стандартами країн НАТО. До проведення самооцінки десантно-штурмового підрозділу залучалися офіцери ДШВ та Сухопутних військ, які пройшли відповідні курси Оцінки за стандартами країн НАТО, а також іноземні інструктори зі Збройних Сил Грузії, Республіки Ірландія та Федеративної Республіки Німеччина», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці перевіряли готовність підрозділу, укомплектованість особовим складом, наявність майна відповідно до штатного розкладу, а також фаховий рівень відповідних посадових осіб.

Крім того, відбулися практичні дії підрозділу в ході виконання завдань з підтримки миру та безпеки, а саме здійснення маршу до визначеного району, розгортання базового табору, встановлення блокпостів, організація несення служби на цих об'єктах, блокування визначеного району та пошукові дії.

«За підсумками тактичного навчання десантно-штурмова рота 13 окремого десантно-штурмового батальйону пройшла самооцінку першого рівня за стандартами НАТО, при цьому, показавши високі результати», - резюмує пресслужба.